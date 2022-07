Az új Nissan Z elegánsan letisztult és egyszerű, de ez nem jelenti azt, hogy a legújabb Z autóban ne lenne meg minden, ami ahhoz kell, hogy őrült legyen. A technológia segítségével a YouTuber hycade ad egy előzetest arról, hogyan is nézhetne ki egy Nissan Z Nismo.

A lenti nem hivatalos renderelési videó egy fiktív walkaround videó a YouTuber Nissan Z Nismo változatáról. Az elképzelt sportautó egészen másképp néz ki, mint a szériaautó, különösen a szélesebb nyomtáv és az egész járművön megtalálható agresszív karosszériaelemek miatt. Ami azt illeti, szerintünk a szürke különlegesen néz ki.

Bár a Nissan még nem jelentette be a dögösebb Z autó hivatalos érkezését, ez a képzeletbeli változat felkelti az ember étvágyát. Akár sablonként is szolgálhat a tuningolóknak, akik megszerzik a legújabb Z autót. Ez elkerülhetetlen, de ez nem is olyan rossz dolog.

De ha inkább eredeti alkatrészeket szeretnél vásárolni, a Nismo máris bejelentette első hivatalos frissítését a legújabb Z-hez egy hátsó kipufogószett formájában, a kipufogóvégeket a Nismo logó és sportos szegecsek díszítik.

A Nissan két Z versenykoncepciót is bemutatott a Fuji 24 órás hosszútávú versenyre még júniusban. A két versenyautó azonban konzervatívan öltözött, mindkettő matricákat és hatalmas szárnyakat viselt. Az egyik versenykoncepció, a Nissan Z 230-as, szén-dioxid-semleges üzemanyaggal (CNF) kompatibilis motorral van felszerelve. Ez egy tesztalany, mivel a Nismo a CNF-kompatibilis hajtásláncról szerzett tapasztalatait a jövőbeni fejlesztések során fogja alkalmazni.

A Z autó fejlesztéséről a következő hónapokban vagy években többet fogunk tudni. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy lehetséges egy még zordabb kinézetű változat.

