A Civic Type R-t már többször is kiszúrták kémfotósok, sőt, a Honda maga is tett közzé fotókat, hogy bejelentse a japán sportkocsi közelgő érkezését. A bemutatóra néhány héten belül kerül sor, de addig is fedezze fel exkluzív rendereléseinket, hogy egy korai pillantást vethessen erre a modellre.

Ezt a generációt lágyabb vonalvezetése különbözteti meg az előzőtől, de a nagy hátsó spoilerrel, a túlméretezett 20 colos kerekekkel (a széria kerekek valószínűleg más kialakításúak lesznek), a különleges lökhárítókkal és küszöbökkel az új Honda Civic Type R-nek mindene megvan ahhoz, hogy kitűnjön a sorból.

4 Fotó

Az orr-részen méhsejt alakú hűtőrács és új légbeömlők találhatók, hogy a 2,0 literes motor megfelelően lélegezzen, és hűtse a Brembo fékeket. A Civic11Forumnak köszönhetően már ismerjük a Civic Type R bevezető színeit: Championship White, Rallye Red, Sonic Grey Pearl, Crystal Black Pearl és Boost Blue Pearl.

Belül a sportkocsi szövet, bőr és Alcantara kárpitozású lesz piros és fekete színben, de nagyon valószínű, hogy a bevezetés után nem sokkal újabb színeket kínálnak majd különböző változatokban.

A japán autógyártónak most már tiszta útja van arra, hogy meghódítsa az elsőkerék-hajtású sportkompaktok rajongóit. A Renault Mégane R.S. nem újul meg, a távozó generáció 2,0 literes turbója megmarad, és legalább 320 lóerős teljesítményével teljes mértékben kifejtheti magát. Az erőátvitel a szokásos módon egy hatfokozatú kézi sebességváltón keresztül történik.

Bár még nem jelentették be, a Honda megpróbálhatja megdönteni a Renault Mégane RS Trophy-R rekordját, amit mindössze 7'40"10 perces idővel állított fel a Zöld Pokolban. A francia autót azonban csak korlátozott szériában gyártották, és a lehető legkönnyebbre vették, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a pályán.

