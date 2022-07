Íme egy valószínűtlen, de érdekes autós leszámolás. Nem gyakran látunk klasszikus Porschékat gyorsulási versenyen részt venni, de ez nem akadályozza meg ennek a régi 911-esnek a tulajdonosát abban, hogy egy kis egyenes vonalú mókában legyen része. Ami a versenytársat illeti, ez csak egy átlagos 30 éves Honda Civic. Nem probléma egy 911-esnek, igaz?

Csakhogy ez a Honda messze nem átlagos. Ahogy a legújabb Hoonigan This vs. That videóban is jól látható, a ferdehátú motorja olyan erős, hogy még a motorháztetőnek sincs hely. A malmot egy régi Integrából kölcsönözték, és nem untatunk a fejlesztések hosszú listájával. Csak annyit kell tudni, hogy a hengerekbe levegőt nyomó hatalmas turbóval a becslések szerint 600 lóerő körüli teljesítményt tud a kerekekre juttatni. Ez azért becsült érték, mert a Honda gumiabroncsai túlpörögtek a tesztpados menet alatt. Szóval igen, komoly erő van benne a versenyre.

Szerencsére a Porschéban is. Technikailag egy 1978-as 911-es, de az 1973-as 911 Targa Florio versenyautó tiszteletére épült. Ebben az esetben a restomod is megfelelő leírás, mivel hátul egy 3,4 literes, duplaturbófeltöltős hathengeres boxermotor van, amely 595 lóerőt teljesít. Még mindig léghűtéses, és tulajdonosa hétvégente szívesen szeli a kanyonokat. Versenyautós hangulata ellenére ez egy legális utcai autó, működő légkondicionálóval. Emellett a súlyának nagy részét a meghajtott kerekeken viseli. Ez egy tényező lehet ezen a versenyen.

Tényező is. A három futam közül az elsőben a Civic a rajtnál jól elrugaszkodik, de a tapadással küszködik majdnem az egész 1000 méteres távon. Ekkora teljesítményt egy elsőkerék-hajtású autóban, utcai gumikon, nem könnyű kezelni egy előkészített pályán, nem is beszélve egy előkészítetlen futópályáról. Ennek eredményeképpen egy rendkívül szoros versenyt kapunk, ahol a Porsche pilótája a legvégén fél autóhosszal győzött.

A második futamban kiegyenlített rajtot látunk a versenyzők között, de a Honda egyszerűen nem tud mit tenni. Eközben a 911-es jól kihasználja az összes rendelkezésre álló teljesítményt, és több autóhosszal a Civic előtt halad át a célvonalon. A háromból két győzelemmel a 911-es nyeri a versenyt. Azonban egy bónusz futamot is rendeznek, ahol az autók egyenletesen indulnak 65 km/h-ról. Ez a Hondának segít a tapadásban, de vajon elég-e ez ahhoz, hogy a ferdehátú legalább egy győzelmet arasson a klasszikus Porsche ellen?

