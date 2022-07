Elvis Presley amellett, hogy a Rock n' Roll királya volt, nagy rajongója volt az autóknak is. Amikor eljött az ideje, hogy csomagjait és hangszereit a repülőtérre szállítsa, gondoskodott róla, hogy az utazás stílusosan történjen egy 1974-es Cadillac kombi átalakítással. Évekkel később ez a jármű felbukkant a Craigslist nevű hirdetőoldalon, és eladásra kínálta magát. Ez a videó a gép jelenlegi tulajdonosát mutatja be.

A Cadillac hirdetése csak a legvégén említette meg az Elvishez fűződő kapcsolatot. Brian, a jelenlegi tulajdonos azonnal ellenőrizni akarta, hogy igaz-e az állítás. Természetesen az eladónak megvolt az eredeti forgalmi engedélye, amely szerint Presley regisztrálta az autót.

A Cadillac 1974-ben gyárilag nem árult ilyen kocsit. A vásárlók azonban megvásárolhattak egy donor járművet, és elküldhették az American Sunroof Company (ASC) cégnek, hogy az átalakítsa kombira.

Az alapautó egy Sedan de Ville. Sok mai négyajtós járműtől eltérően nincs B-oszlopa, így az összes ablakot leeresztve egy nagy nyílás keletkezik az oldalán, ami igen stílusosan néz ki. A kocsirész úgy tűnik, hogy egy Chevrolet Caprice kombiéból származik, mivel a jármű rendelkezik az ebből a korszakból származó modellek eltüntethető hátsó ajtajával és körbefutó hátsó üvegével.

Az átalakításnak van egy púpja is a tetőn, körülbelül azon a ponton, ahol a kocsi karosszériája a Cadillac szedánra illeszkedik. Van egy csomagtartó is. Presley rózsaszínű bakelittetőt és a fehér karosszérián a hozzá illő dupla csíkozást választotta. A vezető ajtajára a védjegyévé vált TCB-t és a villámot is elhelyezte. Ez a "Taking Care of Business"-t jelentette.

A futómű egyenesen a Sedan de Ville-ből származik. Így ez az autó egy 7,7 literes V8-assal van felszerelve, amely a Hagerty szerint 205 lóerőt teljesít, és egy háromfokozatú automatát kapott.

Könnyen érthető, hogy a kocsi miért vonzotta a Királyt. A Cadillac kocsi stílust sugároz, különösen a rózsaszínű személyre szabásával, és rengeteg raktérrel rendelkezik a hangszerek szállítására.

