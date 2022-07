Alig várod, hogy megérkezzen az új BMW M2? A dögös kupé a tervek szerint októberben debütál, bár csak 2023-ban kerül forgalomba. És ha jövőre is fennállnak az ellátási lánc problémái, akkor további késések várhatnak a vásárlókra.

Addig is, a jelenlegi generációs 2-es sorozat már most is kapható. Tavaly debütált, a kínálat csúcsmodellje, az M240i xDrive 382 lóerőt ad le a 3,0-literes soros hathengeres turbómotorból. Itt jön a képbe az AC Schnitzer, amely nemrégiben a közösségi médiában a teljesítmény, a kezelhetőség és az esztétika frissítéseinek szerény listájával jelentkezett. A motorháztető alatt egy enyhe tuninggal kezdik, amely a motor teljesítményét 414 lóerőre növeli anélkül, hogy bármilyen hardveres változtatásra lenne szükség. A BMW közkedvelt hatliteresének hangzásbeli élvezetét egy továbbfejlesztett kipufogó teszi teljessé.

29 Fotó

A német tuningcég a 2-es alakjára is rányomja a bélyegét egy sportfutómű-készlettel. A továbbfejlesztett rugók elöl és hátul is két és fél centivel hozzák lejjebb az autót, és új lengéscsillapítók is a csomag részét képezik. Az autó nyomtávja is megnőtt két és fél centivel. A 20 colos AC Schnitzer keréktárcsák is a csomag részét képezik. Az első splitter, a hátsó spoiler és a tetőspoiler agresszívabbá teszi a külsőt, míg a sportkormánykerék és az alumínium díszlécek a belső teret is feldobják.

Ha úgy döntesz, hogy megvárod az M2-t, akkor valószínűleg egy kicsit több teljesítményt kaphatsz, amivel játszhatsz. Várhatóan az M4 ikerturbós motorját használja majd, bár 450 lóerő környékére hangolva. Az M2 hatfokozatú kézi váltóval is elérhető lesz, míg a többi 2-es sorozatú modell csak automatával.

Azonban még egy évbe is beletelhet, mire az első M2-esek megérkeznek a vásárlókhoz. A 414 lóerővel és a finomhangolt felfüggesztéssel az AC Schnitzer ajánlata nem állhat messze az M2 teljesítményszintjétől, és a vásárlók már most belevethetik magukat.

