Egy válságban mindig vannak nyertesek és vesztesek. Az autóipar számos kihívással és fenyegetéssel néz szembe, miközben a világ néhány jelentős gazdasága recesszióba kerülhet az elkövetkező hónapokban. Ebben az összefüggésben érdekes látni, hogy egyes vállalatoknak hogyan sikerül növekedniük és sikereket elérni még a nehéz időkben is.

A Genesis, a Hyundai prémium márkája ezek közé tartozik. Hivatalosan 2015 végén jelentették be önálló márkaként, és 2017-ben mutatta be első modelljét, a Genesis G90-et. Ez évekkel azután történt, hogy a Hyundai létrehozta a Genesis almárkát, mint "a modern, önjáró sportos szedán progresszív értelmezését". És megérte.

A tavalyi globális adatok szerint ez a márka valamivel több mint 200 000 új autót adott el. Ez 58 százalékkal volt több, mint amit a Genesis 2020-ban regisztrált. Abban az évben már 55 százalékos növekedést könyvelhetett el 2019-hez képest, a világjárvány okozta problémák ellenére. A Genesis 2018-ban 77 ezer darabot adott el.

Az eladások folyamatos növekedésének fő oka a termékbevezetések következetességében rejlik. Bár a márka által kezdetben kínált autók nem voltak önálló modellek, a Genesis egy nagyon érdekes terven kezdett el dolgozni, amely több, saját technológiával és személyiséggel rendelkező autót is tartalmaz. Alapítása óta a Genesis öt új modellt és két jelentős átalakítást mutatott be a korábbi Hyundai modellekből.

A jelenlegi kínálat három szedánt tartalmaz, amelyek három különböző szegmenst céloznak meg, egy kombit az európai piacokra, és három SUV-t. Mindegyik a BMW vagy a Mercedes-Benz márkákkal azonos szinten helyezkedik el.

Ez a helyes módja egy új autómárka létrehozásának és pozicionálásának. Azonban nem ez az egyetlen sikertényező. A Genesis a kulcsfontosságú piacokon is dolgozott, miközben fokozatosan érkezett meg másokra. Például már a kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy az Egyesült Államok lesz az ideális viszonyítási pont. E nélkül a piac nélkül elég bonyolult bármilyen prémiummárka számára a túlélés. A nagyméretű szedánok vásárlásáról ismert Dél-Korea szintén kulcsfontosságú volt.

E két fontos piac biztosítása után a Genesis a tengerentúlon kezdett el keresgélni. Európába 2021-ben lépett be, Kínába pedig most érkezett meg. Ma, az utóbbi két piac nélkül a Genesis a többi hagyományos prémiummárkát is megelőzi. És várhatóan ismét növelni fogja részesedését a többi szegmensben további termékek bevezetésével és a márka terjeszkedésével Kínában, a világ legnagyobb prémiumautó-piacán.

Ez a sikertörténet, legalábbis eddig, példaként szolgálhat más prémium márkák számára, amelyeknek nehézséget okoz a térnyerés. Köztudott, hogy a BMW-vel, Audival vagy Mercedesszel versenyezni nem könnyű feladat. De nem is lehetetlen. A Tesla, a Volvo és a Lexus meg tudja mondani, hogyan lehet tisztességes részesedést szerezni ezen a nyereséges piacon.

Úgy tűnik, hogy a Genesis stratégiájának kialakítása egy újabb nyerő megközelítést állít fel a térnyeréshez. Az olyan márkáknak, mint a Jaguar, az Infiniti és az Alfa Romeo, érdemes lenne jegyzetelniük.

A cikk szerzője, Felipe Munoz, a JATO Dynamics autóipari szakértője.

