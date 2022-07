Úgy tűnik, vége az Elon Musk és a Twitter közötti szappanoperának, amely több hónapig tartott, mivel április végén jelentette be a Tesla elnöke, hogy 44 milliárd dollárért felvásárolná a Twittert.

Azóta sok fordulat volt a műveletben, és gyorsan elérte a holtpontot is, amikor Elon Musk felfüggesztette ajánlatát, várva a Twitter vezetőinek adatközlését, hogy a hamis fiókok és a spam, azaz a reklámfiókok nem haladják meg az 5%-ot.

Végül, több hetes tárgyalások után , Elon Musk, egy ügyvédje küldött levélben értesítette a Twitter vezetéségét, hogy eláll a vásárlástól

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) által közzétett levélben Musk és csapata azt állítja, hogy "a Twitter nem tartotta be a megállapodás több feltételét, és úgy tűnik, hamis és félrevezető információkat adott, amelyekre Musk úr támaszkodott az akvizíciós megállapodás megkötése során".

A dráma azonban még korántsem ért véget, hiszen most egy hosszú jogi csatározás kezdődik a két fél között, a Twitter igazgatótanácsa pedig máris kijelentette, hogy "elkötelezett a tranzakció lezárása mellett a megállapodás szerinti áron és feltételekkel".

Ezek az események a Twitter részvényeinek árfolyamára is hatással voltak : a Musk felvásárlásának bejelentése előtt, április végén több mint 50 dolláros árfolyamon jegyzett részvényt most 36 dolláron árulják. A Tesla részvényeinek árfolyama is érintett, a Twitter-saga kezdete előtti több mint 1100 dolláros árfolyamról mára 750 dollárra esett vissza.

A Lidl mindeközben Németországban újabb autót kezdett árulni, egy kínai márkától. A részletekről itt írtunk.