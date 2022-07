A korábbi Forma-1-es pilóta, Nico Rosberg eléggé hozzászokott a gyorsasághoz, de ha levesszük őt a tapadós aszfaltról, amit ő ural, elismeri, hogy ez egy teljesen másfajta vezetés. Nemrég vezette először az Extreme E versenycsapatának egyik terepjáróját, és utasként is elvitték egy körre egy igazi profi terepversenyzővel a volánnál.

Nico először egyedül vezette a Rosberg X Racing Extreme E terepjáróját, és megjegyezte, hogy a jármű mennyire tapad, még akkor is, ha nincs tapasztalata a volán mögött - ez volt az első alkalom, hogy Extreme E versenyautót vezetett, így ez egy új jármű volt egy új környezetben. Azt is megjegyzi, hogy a Nürburgring off-road pálya rövid körét követően is fárasztó volt az a sok karforgatás, amivel a megfelelő irányba kellett tartani a járművet.

Amikor Nico beült az anyósülésbe, a kormány mögött pedig a tapasztalt raliversenyző Johan Kristoffersson (az első Extreme E bajnok) ült, rájött, mire képes a terepjáró versenyautó. A saját vezetése során tapasztalt lenyűgöző tapadási szinteket Kristofferssonnal a volánnál még túlteljesítette, és ez eléggé megijesztette Nicót, aki többször is felszólította a sofőrt, hogy lassítson...

Az Extreme E 2022-ben a második szezonját kezdi meg, 9 csapat indul, összesen 18 versenyzővel, csapatonként 2 fővel - az egyik új csapat, amely idén csatlakozott a sorozathoz, a McLaren volt. A versenyen részt vevő járművek mindegyike azonos, a franciaországi Spark Racing Technology építi őket (az a cég, amely a Formula E járműveit is gyártja), és mindegyiken ugyanazok a gumik vannak (amelyeket Nico a videóban mutat be), ezeket a Continental szállítja.

