A Honda igen drámaian készül az új Civic Type R bemutatójára. A következő generációs forró ferdehátú nemrég debütált hivatalosan az Egyesült Államokban, bár még csak álcázott prototípus formájában. Ezt megelőzően januárban a Tokiói Autószalonon debütált - szintén még álcázott tesztautóként. Ha tovább megyünk vissza, akkor már közel egy éves, nem hivatalos kémfotók és hivatalos teaserek is vannak a Civicről.

Most legalább van néhány konkrét információnk, bár meg nem erősített és nem hivatalos. A Civic11Forum egyik bejegyzése azt állítja, hogy felsorolja a Type R elérhető külső színeit a bevezetéskor. Az általánosan elfogadott fekete, fehér és szürke árnyalatok szerepelnek a listán. A kék és a piros is csatlakozik a keverékhez, hogy némi tényleges színt adjon, de ha ez a bejegyzés pontos, akkor legalábbis az első évben csak ennyi lesz. Bocsánat, sárga-rajongók. Úgy tűnik, lemaradtok az első körről.

Ami az elérhető színeket illeti, a hivatalos nevek: Championship White, Rallye Red, Sonic Gray Pearl, Crystal Black Pearl és Boost Blue Pearl. A külső színtől függetlenül minden új Civic Type R-nek ugyanaz lesz a fekete és piros színbe öltöztetett belső tere. Ennek a kéttónusú kombónak a pontos mintázata egyelőre nem ismert.

Az információ egy Twitter-bejegyzésből tűnt ki, amelyet azóta töröltek. A fórumbejegyzésben található képernyőfotó egy olyan képernyőt mutat, amely úgy tűnik, mintha egy belső rendelési képernyő lenne, ahol a színeket listázzák, de amíg a Honda nem leplezi le végre az új Type R-t, nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy ezek az árnyalatok a bevezetéskor elérhetőek lesznek.

És itt a mindent eldöntő kérdés: mikor debütál végre, hivatalosan is, a 2023-as Civic Type R? Mi úgy tudtuk, hogy június vége felé érkezik, legalábbis állítólag ezt mondta egy ausztrál Honda-vezető májusban. Erre már akkor gyanakodtunk, amikor megtudtuk, hogy a Type R július első hétvégéjén mutatkozik be először az Egyesült Államokban, még mindig álcába burkolózva. Ez az esemény eljött és el is múlt, az álcázott Type R prototípus a múlt hétvégi Indy-futamot megelőzően Mid-Ohio-ban rótt köröket.

A Honda amerikai központja szintén Ohióban van, így minden bizonnyal van némi szimmetria abban, hogy a Type R a "helyi" pályán mutatkozik be. Arra is gondoltunk, hogy ez a hivatalos bemutatkozás jele lehet, bár erre még nem került sor. Hogy az ellátási lánc problémái vagy a koronavírus feltámadása okozza-e a késedelmet, nem tudni, de a Honda ígéretet tett arra, hogy az év végére forgalomba hozza a felturbózott Civicet. Ez azt jelenti, hogy a debütálásnak hamarosan meg kell történnie.

