A szoftvere legújabb verziójának over-the-air kiadásával a Tesla bevezeti a felfüggesztés automatikus beállítását az útviszonyok alapján. A rendszer működéséhez a többi Tesla adatait használja fel, amelyek egy adott útszakaszon haladva kátyúba vagy akadályba ütköznek. Ezek rögzítik az ütődés erejét, és a felhőn keresztül megosztják az információkat az úton lévő többi Teslával.

Mindez a GPS-pozíció segítségével történik. A Tesla egy kátyúhoz közeledve, amelyet korábban egy másik autó észlelt, automatikusan beállítja a lengéscsillapítók merevségét, hogy elkerülje a túlzott visszapattanást vagy akár a kerekek és a felfüggesztés károsodását, csökkentve a lengéscsillapítók merevségét, és felkészülve az akadály leküzdésére.

Ez természetesen csak a Model S és a Model X esetében van így, az amerikai gyártó aktív felfüggesztéssel felszerelt modelljei esetében. A Model 3-nak és a Model Y-nak nincs ilyenje.

A funkciót Elon Musk már 2020-ban bejelentette. A Tesla vezérigazgatója elmondta, hogy az Autopilot úgy fog fejlődni, hogy minitérképeket készít a kátyúkról, emlékeztetve az autót, hogy kerülje el őket, vagy tanulja meg, hogyan kezelje őket. Úgy tűnik, ez a pillanat elérkezett.

A 2022.20-as szoftverfrissítés kiadásával a Tesla azt állítja, hogy új funkciókat vezetett be a "Tesla Adaptive Suspension" rendszerbe. A funkció aktiválásához, ahogyan azt maga a vállalat is elmagyarázza, be kell lépni a Vezérlés menübe, kiválasztani a felfüggesztés elemet, és aktiválni az Adaptív csillapítás Comfort vagy Auto beállítást.

A jövőben a Tesla azAutopilot egyik olyan funkcióját kívánja bevezetni, amely az időjárási körülményekhez igazítja a vezetést, mindezt azzal a céllal, hogy egyre biztonságosabb vezetési élményt nyújtson mind akkor, amikor egy fizikai személy ül a volán mögött, mind pedig akkor, amikor az autó teljesen autonóm módon vezet.

