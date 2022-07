A Ford európai részlege a romániai craiovai üzemre összpontosít a villamosítási és haszongépjármű-fejlesztési stratégiájának folytatása érdekében, és ezt úgy teszi, hogy a tulajdonjogot a Ford Otosanra ruházza át, amely már a törökországi gyártóüzemek tulajdonosa.

A Ford Otosan ezért a következő három évben 490 millió eurót tervez befektetni a romániai üzembe azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a termelés növekedését, és kulcsszerepet játsszon a Ford európai villamosítási folyamatában.

A következő generációs Transit Courier 2023-tól készül Craiovában, és a furgon 2024-ben egy teljesen elektromos változatot is kap. A Ford Otosan továbbra is gyártani fogja a Ford Pumát, 2024-től pedig a Puma 100%-ban elektromos verzióját is.

A cél az, hogy a craiovai üzem gyártási kapacitását összekapcsolják a Ford Otosan haszongépjárművek tervezésében és gyártásában szerzett szakértelmével (lásd Transit Custom és Transit 2), így az üzem kulcsszerepet játszik majd a Ford haszongépjárművek európai növekedési és villamosítási terveiben.

A Ford Otosan bejelentette, hogy a következő három évben 490 millió eurót tervez befektetni az üzembe, hogy növelje a gyártási kapacitást, és helyet adjon a következő generációs Transit Courier gyártásának, a Ford Otosan által tervezett és gyártott furgon és kombi változatoknak, amelyeket Romániában fognak gyártani és 2023-ban mutatnak be.

Az elektromos változatok gyártása 2024-ben kezdődik. Ugyanakkor a craiovai üzemben a Ford Otosan folytatja a Puma gyártását is, és 2024-ben megkezdődik a Ford Európában legkelendőbb autójának 100%-ban elektromos változatának gyártása.

A Ford 2 milliárd dollárosberuházással a németországi Kölnben is átalakítja üzemeit, ahol 2023-ban indul az elektromos autók gyártása.

A Ford azt is megerősítette, hogy a spanyolországi Valenciában található üzemét választotta a következő generációs architektúrán alapuló elektromos és hálózatba kapcsolt járművek gyártásának megkezdésére az évtized végéig.

A Ford villamosítási céljai között szerepel, hogy 2026-ig 600 000 elektromos járművet adjon el, hogy elérje a kétmilliós globális gyártási célt.

A craiovai gyárat 14 évvel ezelőtt vásárolta meg a Ford, és azóta 2 milliárd dollárt fektetett bele. A Ford Otosan, a közös vállalat, amelyben a márka és a török Koç Holding többségi tulajdonosok, az egyik legrégebben működő és legsikeresebb "stratégiai szövetség" a globális autóiparban.

Ez a megállapodás megerősíti a Ford Otosan pozícióját, mint Európa egyik legnagyobb haszongépjármű-gyártója. A craiovai üzemmel együtt a Ford Otosan teljes éves gyártási kapacitása meghaladja a 900 000 járművet.

