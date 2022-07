A furcsa eset a varsói Szembeka tér közelében történt, és egyelőre teljes rejtély, hogy mi késztethette arra a kerékpárost, hogy tökön-babon keresztül kacsázzon, egészen addig, míg el nem üti egy autós.

A videó leírása szerint a férfinak csupán a térdén és a kezén keletkezett néhány zúzódása, ezt leszámítva megúszta az esetet. Több mint valószínű, hogy a menetrögzítő felvétele ellenére sem ismerte el a hibáját, hiszen - szintén a leírás szerint - az autó motorháztetején és sárvédőjén keletkezett sérüléseket csak polgári peres úton tudják rendezni.

Persze az is lehet, hogy rendőrségi ügy is húzódik a baleset mögött, mint ahogy az is előfordulhat, hogy a záróvonalon is áthajtó, össze-vissza keringő bringás részeg volt az eset idején. Nagy szerencse, hogy a mögötte érkező lassan hajtott.

Ezt is olvasd el: Tökéletes Shooting Brake készült a Mercedes-AMG SL-ből