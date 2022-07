Ahogy a neve is sugallja, a sorozat a belga lovasvilágot ünnepli, tehát a lovak és a díjugratás a közös téma bennük. A különleges Bentayga így egyedi festést kapott, fekete, tízküllős, 22 colos felnikkel, szénszálas elemekkel és egy különleges logóval a C-oszlopon, amely a Stephex Masters verseny szimbóluma, két lófejet ábrázol.

Ez az embléma az ülések hátán és a párnázatokon is megtalálható. A Mulliner tölgybarna színt választott a bőrkárpitnak, narancssárga kontrasztvarrással. Az ülések mellett a gyámántminta az ajtópaneleken is megtalálható. Újabb egyedi megoldás a „Belgian Equestrian Collection” felirat a műszerfalon. Ezeken felül is számos további módon testre szabhatóak a modellek.

Minden Belgian Equestrian Collection-darab alapja a Bentayga V8, ami azt jelenti, hogy biturbós, négyliteres V8-as motorral rendelkeznek, 550 lóerővel és 770 Nm-es nyomatékkal. Az erőt a négy kerékre egy nyolcsebességes automata váltó küldi.

Aki szeretne egyet a tíz Bentley Bentayga Equestrian Collectionből, annak a márka antwerpeni, brüsszeli vagy knokke-heisti kereskedését kell meglátogatnia. Az idei Stephex Masters díjugratóversenyen is ki lesz állítva Brüsszelben, augusztus 24-28. között.

