Körülbelül egy hónappal ezelőtt a Mercedes-Benz bemutatta az új GLC-t. Természetesen ismét lesz AMG változat az SUV-ból, nagyobb teljesítménnyel, meg minden. Éppen ezért a gyártó jelenleg is dolgozik az új GLC 63-on, amint azt a közúton végzett tesztek során készült fotók is mutatják.

A jármű egyértelműen álcázottabb, mint a legutóbbi észleléskor. Az optikai változások a standard GLC-hez képest bizonyos mértékig láthatóak. Látható például a Panamericana hűtőrács, amelyet teljes LED-es fényszórók szegélyeznek. Az első lökhárító alsó részén új és nagyobb légbeömlők, valamint egy másfajta alsó hűtőrács található. A lökhárító hátsó részén egy új diffúzor van négy integrált kipufogócsővel. A tetőn egy új kis spoiler is található.

16 Fotó

A GLC 63 alacsonyabbnak is tűnik, mint a normál GLC, ami nem nagy meglepetés. A nyomtáv szélesebb, és a kerekek is erősebbek. Amint az néhány képen látható, a hátsó tengely is kormányozható. Ez a funkció a normál GLC-nél is elérhető, ahol a 4,5 fokos hátsókerék-kormányzás opcionális.

Hogy mi fog történni a motorháztető alatt, az egyelőre tiszta spekuláció. A torokhangú, mély V8-as hang azonban eltűnik. Az ikerturbós 4,0 literes V8-as helyett egy villamosított 2,0 literes négyhengeres turbós benzinmotor kerül a következő GLC 63-asba is. Keserű pirula a nagy lökettérfogatú, sokhengeres belsőégésű motorok rajongói számára.

A Mercedes-AMG azonban nem csak a hatékonyságot tartja szem előtt, és ha hihetünk a legfrissebb pletykáknak, a frissítés még mindig hoz egy kis teljesítménynövekedést. Akár 680 lóerős teljesítményről is beszélnek. Ez hihetetlenül sokkal, 170 lóerővel több, mint az utolsó GLC 63 S esetében.

Többet akkor fogunk tudni, amikor a Mercedes-AMG részletesen bemutatja az új C 63-ast. A szedán nagyjából ugyanazt a motort kapja, mint a SUV.

