A Mercedes-AMG SL egy új modell Affalterbachból. Ez egy roadster, amelyhez hamarosan csatlakozik a Mercedes-AMG GT második generációja. A kupé prototípusai már forgalomban vannak, és ide kattintva láthatod őket kémfotóinkon.

A német gyártó nem tervezi az SL karosszériájának megváltoztatását, de egy Sugar Design nevű illusztrátor megpróbálta elképzelni, hogyan nézne ki a Shooting Brake (ötajtós) változat. Az eredmény teljesen lenyűgöző, csak nézd meg!

6 Fotó

Az illusztrátor az SL karosszériájának meghosszabbításával kezdte az egyetlen Mercedes-Benz Shooting Brake, a CLA alapján. Az autó eleje változatlan maradt, akárcsak a hátulja, mivel a művész megtartotta az eredeti modell lámpáit, a lökhárítót és a légbeömlőt. Csak a felső rész különbözik, hogy a "Shooting Brake hatás" létrejöjjön.

Nagy rajongói vagyunk ezeknek a rendereléseknek, de sajnos nagyon valószínűtlen, hogy a Mercedes-AMG valaha is kiad egy ilyen modellt. Ennek ellenére a német autógyártó új stratégiai tervvel rendelkezik, amely a leghűségesebb ügyfelei számára exkluzív modellek korlátozott gyártását irányozza elő. Talán a Mercedes-Benz érdeklődik majd az SL Shooting Brake iránt, hiszen végül is készül egy SL Speedster is. Ez lenne az első modell a MYTHOS nevű sorozatban.

Ezt az autót mindenesetre egy 585 lóerős 4,0 literes V8-as hajtaná a 63 AMG változatban. Bár egy kicsit nehezebb, mint a Roadster, kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 km/h-ra, és 315 km/h-s végsebességre képes. El tudnánk képzelni egy plug-in hibrid változat piacra dobását is, amely a Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 843 lóerős motorját használná.

