Júniusban a Chevrolet eladásra kínált egy, az új Corvette Z06-on alapuló NFT-t, azaz megmásíthatatlan zsetont. A vásárlóknak online kellett volna licitálniuk a SuperRare platformon keresztül, és annak ellenére, hogy az oldalt 20 500-an látogatták meg, senki sem tett ajánlatot.

A szerencsés vásárló, aki megnyerte volna a digitális műalkotást, a Minted Green szín tulajdonosa lett volna a 2023-as modellévre, és egy ilyen egyedi színűre festett Chevrolet Corvette Z06-tal távozhat.

Annak, hogy senkit sem érdekelt ez az aukció, oka van, és ez az ár lehet. Amikor az aukciót online közzétették, a tétel ára 206 ETH volt. A 2022. június 20-án 1160-1225 dolláros ETH-árfolyammal számolva ez a tétel kb. 90 millió forintos árcédulával érkezett.

A sikertelenséggel szembesülve a platform 24 órával meghosszabbította az aukciót, azzal magyarázva, hogy "a felhasználók csalódottságukat fejezték ki, amiért lekésték a licitálási ablakot." Ez nem változtatott semmin, az aukció licit nélkül ért véget.

A Corvette Blogger oldal interjút készített a Chevrolet-vel, aki azt mondta:

"Az első lépésünk a Web3 felé tanulási célú volt, és továbbra is vizsgálni fogjuk, hogyan tehetjük a technológiát ügyfeleink hasznára. Az Own the Color projekt lehetővé tette számunkra, hogy kapcsolatokat építsünk ki, és olyan iparági vezetőktől, mint az xsullo, a SuperRare és a The Crypt Gallery megtanuljuk, hogyan közelítsük meg hitelesen a szenvedélyes NFT közösséget. Amit tanultunk, azt a jövőbeni projektjeinkben is alkalmazni fogjuk."

Ha az NFT-je nem is talált vevőt, a Chevrolet Corvette Z06 következő generációját úgy tűnik, nagy várakozás előzi meg. Az amerikai gyártó egyelőre nem árulta el az árát, de a pletykák szerint az alapárát 90 000 dollár körül állapítják meg, így könnyen érthető, hogy miért nem akart senki 150 000 dollár körüli összeget kiadni csak azért, hogy egy fizikai formában nem létező autót kapjon.

