Az autógyártóknak már nincs választási lehetőségük, vagy villamosítaniuk kell kínálatukat, vagy azt kockáztatják, hogy néhány éven belül eltűnnek. Ha esetleg valaki lemaradt volna erről a hírről, Európa megszavazta, hogy 2035-ben betiltsák a hőenergiával működő autók értékesítését. A márkák csak elektromos autókat értékesíthetnek majd, függetlenül azok rangjától, árától vagy teljesítményétől.

A Lamborghini már bejelentette, hogy történetének első elektromos autója 2027-ben kerül a piacra. De előtte még milliókat, vagy inkább milliárdokat kell befektetnie a cégnek, hogy villamosíthassa a kínálatát. Stephan Winkelmann a Sole 24 Ore című lapnak adott interjújában elmondta, hogy cége 1,8 milliárd eurót, azaz kb. 690 milliárd forintot tervez befektetni a villamosításba. Bár ez az összeg magasnak tűnik, Winkelmann hozzátette, hogy a Lamborghini valójában sokkal több pénzt fog költeni, mivel ez a beruházás nem veszi figyelembe a 100%-ban elektromos járművek fejlesztését.

A pénz tehát lehetővé teszi a Lamborghini számára, hogy egy sor hibrid járművet fejlesszen, köztük a Lamborghini Aventador leszármazottját, amelyet a vállalat jelenleg finomít. Most már tudjuk, hogy megmarad a V12-es motor, de villamosított lesz. A Sant'Agata Bolognese-i gyártó több millió eurót költ a Huracan hibrid utódjára is, nem is beszélve az Urusról, amely nem ússza meg a villamosítást. Röviden: 2024-re a Lamborghini összes modellje villamosított lesz a vállalat terve szerint.

Az elektromos korszakra való áttérés ellenére a Lamborghini elkötelezett a teljesítmény és a DNS-ének tiszteletben tartása mellett. A Lambók mindig úgy fognak kinézni, mint az "űrsiklók", ahogy a Lamborghini formatervezési igazgatója, Mitja Borkert mondta.

"Mindig úgy fognak kinézni, mint az űrhajók, mindig inspirálóak lesznek, mindig olyan autók lesznek, amelyeknek - függetlenül attól, hogy milyen technológiával rendelkeznek - megvan a hangjuk és az érzelmük, hogy megérintsenek."

