A svédországi Torslanda és a belgiumi Gent mellé hamarosan Kassa is csatlakozik: a Volvo harmadik autógyárat épít Európában. Az új gyár Kelet-Szlovákiában épül, nem messze a magyar és ukrán határtól.

Az üzemet évi 250 000 autó gyártására tervezték. A Volvo Cars (amely az alapmárka mellett a Polestart is magában foglalja) kizárólag elektromos autókat fog gyártani. A Geely leányvállalata mintegy 1,2 milliárd eurót fektet be az új üzembe, amelynek mintegy 20 százalékát a szlovák kormány támogatása teszi ki. Az építkezés a tervek szerint 2023-ban kezdődik, a sorozatgyártás pedig 2026-ban indul. A Volvo szerint a helyszín a jövőben lehetővé teszi az üzem további bővítését is.

Galéria: Volvo new EV plant in Slovakia

3 Fotó

A kassai telephely számos beszállító jelenlétéből is profitál, mivel az új Volvo-gyár már az ország ötödik autógyára. A Volkswagen (Pozsony), a Kia (Zsolna), a Stellantis (Nagyszombat) és a Jaguar Land Rover (Nyitra) is gyárt Szlovákiában.

A kelet-európai üzem a nyugat-európai (Gent) és a torslandai (Észak-Európa) üzemeket egészíti ki. Gent és Torslanda együttesen évente 600 000 járművet tudnak gyártani. A Kassáról érkező 250 000 autóval együtt ez összesen 850 000 autót jelentene.

A járműveket Európa mellett az Egyesült Államokban és Ázsiában is gyártják majd. A Volvo Cars például 2018 óta az Egyesült Államokban Charlestonban is rendelkezik gyárral, és 2021 őszén Kínában is átvette a Geely egyik üzemét.

Az évtized közepére azonban a Volvo Cars célja, hogy 1,2 millió autót adjon el évente. Ez nagyra törő cél, mivel a Volvo tavaly mindössze 700 000 autót adott el a Polestarral együtt.

2030-tól a Volvo azt tervezi, hogy csak elektromos autókat kínál majd. "A legnagyobb értékesítési régiónkban, Európában történő terjeszkedés kulcsfontosságú a villamosításra való áttérés és a folyamatos növekedés szempontjából" - mondta Jim Rowan, a Volvo új vezérigazgatója.

A Volvo Cars 2040-re karbonsemlegessé kíván válni, a gyártás pedig már 2025-től karbonsemleges lesz. Így az új üzem is kizárólag megújuló energiaforrásokat használ.

A kassai üzem az első új Volvo gyár Európában közel 60 éve. A torslandai főüzemet 1964-ben nyitották meg, a genti üzem egy évvel később következett.

