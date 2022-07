A Dodge Charger és a Chevrolet Corvette C8 nem is különbözhetne jobban egymástól, de ezek a különbségek eltűnnek, amikor a versenypályán felsorakoznak. A Dodge négyajtós családi szedánját egy erős V8-as hajtáslánccal kínálja, amely a Corvette-hez hasonló könnyebb kétajtós sportautókkal vetekszik. A Wheels új YouTube-videója megmutatja, hogyan viszonyul egymáshoz a két autó egy gyorsulási versenyen.

A Corvette erőforrása egy szívó 6,2 literes motor, amely akár 495 lóerő és 637 newtonméter nyomaték leadására is képes. Ez nem annyi, mint a Dodge-é, de a Corvette sokkal könnyebb. A Hellcat egy kompresszoros 6,2 literes V8-as motorból kapja a motivációt, amely 717 lóerőt és 881 Nm nyomatékot produkál.

A Corvette-nek mindössze 12,77 másodperc kellett a negyed mérföld megtételéhez, a célvonalat pedig 187,02 kilométer/órás sebességgel szelte át. A Dodge azonban valamivel gyorsabb volt, 12,43 másodperc alatt, 191,16 km/órás sebességgel teljesítette a negyedmérföldes távot. A két autó közötti súlykülönbség kiegyenlítette őket, a Chevrolet súlya körülbelül 1603 kilogramm volt, szemben a Dodge 2 080 kilogramm önsúlyával.

A következő versenyen egy Dodge Charger Hellcat Redeye állt rajthoz egy 2010-es évek közepén gyártott Ram 1500 R/T ellen. A teherautó motorházteteje alatt egy 5,7 literes V8-asnak kell lennie, amely 395 lóerőt és 555 Nm nyomatékot termel. A Redeye egy kompresszoros 6,2 literes V8-ast rejt a motorháztető alatt, amely 797 lóerőt és 958 Nm nyomatékot juttat a hátsó kerekekhez.

A Redeye extra lökettérfogata lehetővé tette, hogy a Ram elé száguldjon, 11,41 másodperc alatt teljesítve a negyed mérföldet 199,25 km/h sebességgel. A Ram vesztett, de nem sokkal, mivel a célvonalat tekintélyes 13,67 másodperc alatt, 156,14 km/h sebességgel szelte át.

A Dodge márka az elmúlt néhány évben felkarolta a teljesítményre épülő gyökereit, és nagy teljesítményű kupékat, szedánokat, valamint egy dedikált, közúti használatra engedélyezett drag car-t mutatott be, utóbbi a Demon. A Dodge reméli, hogy ez a jövőben is megmarad, amikor átáll az elektromos járművekre. A pletykák szerint a Dodge idén augusztusban egy elektromos izomautót fog bemutatni, és úgy tudjuk, hogy az autógyártó a Woodward Dream Cruise során is leleplez valamit.

