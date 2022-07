Ahogy elérjük a 2022-es év felét, az autógyártók a második negyedévre és az eddigi év végi eladásokról számolnak be. Általánosságban elmondható, hogy a hírek borzalmasak. De az adatok között eltemetve van néhány autó, amely nem hajlandó meghalni.

Visszatér az élőhalott autózás világába a Dodge Viper. Az utolsó Viper 2017-ben gördült le a szalagról, de 2022-ben még mindig vannak eladatlan modellek. A Fiat Chrysler Automobiles értékesítési adatai szerint egyetlen Viper kelt el április és június között, bár az évről és a felszereltségi szintről nincsenek pontos adataink. Zombi Vipereket már láttunk korábban is, a korábbi értékesítési jelentések szerint tavaly négyet adtak el, 2020-ban pedig további négyet. Vajon hányan vannak még?

A hibrid BMW i8 nem olyan régi, mint a Viper. 2019-ben véget ért a gyártása, de egy eladatlan i8-as az elmúlt negyedévben új otthonra talált. Az elegáns sportautó elindította a BMW elektromos i márkáját, és a turbófeltöltős soros háromhengeres motor és az elektromotor 369 kombinált lóerejével némi izgalmat hozott. A Viperhez hasonlóan ennek az i8-nak sem a konkrét évjáratát, sem a felszereltségi szintjét nem ismerjük, de annyit elárulhatunk, hogy a BMW idén eddig öt i8-at adott el. Láthatunk még több eladást, mielőtt 2023 megérkezik?

Ami a jelenlegi modellév járműveit illeti, az ellátási lánc problémái továbbra is drámai módon hátráltatják az autógyártókat. 2021-ben is voltak gyártási gondok, de 2022 első felében szinte minden nagyobb autógyártó két számjegyű eladáscsökkenést könyvelhetett el. A Honda több mint 50 százalékos értékesítési visszaesésről számolt be a második negyedévről, a luxusdivíziója, az Acura pedig még ennél is alacsonyabb, 51 százalékos visszaesésről. Sok márka 10 és 30 százalék közötti visszaesést mutat, de a Subaru 0,7 százalékos éves szintű növekedéssel szembeszállt a trenddel. A Chrysler mindenkit megdöbbentett az elképesztő, 95 százalékos növekedéssel, de az autógyártó a flotta-megrendelések korábbi elmaradását hozta fel az ugrás okaként.

A Lidl mindeközben Németországban újabb autót kezdett árulni, egy kínai márkától. A részletekről itt írtunk.