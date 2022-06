Bár sok autórajongó siránkozik az AMG V8-as eltűnése miatt, amelyet egy erősen villamosított négyhengeres vált fel, a dolgok nem állnak rosszul. Miután a múlt héten a Goodwood Festival of Speed rendezvényen láttunk egy nagyon enyhén álcázott 2023-as Mercedes-AMG C63-ast, néhány kulcsfontosságú dolgot kell elmondani a közelgő szedánról.

Először is, a jelenlegi C63S-hez képest lényegesen erősebb és nyomatékosabb lesz, még feleakkora lökettérfogattal is. A Mercedes M139-es 2 literes turbómotorja fogja hajtani, amely várhatóan 470 lóerős lesz - ez az egyik legerősebb ilyen lökettérfogatú motor, amit valaha gyártottak, és már önmagában is nagyon gyors lenne vele bármelyik autó.

7 Fotó

A Mercedes azonban további 200 lóerővel fokozza ezt a teljesítményt a hátsó tengelyre szerelt villanymotor jóvoltából. A kombinált összteljesítmény 670 lóerő, a csúcsnyomaték pedig 750 Nm, és ne gondoljuk, hogy sokkal nehezebb lesz, mint eddig, ezért kell az extra lökettérfogat a plusz súly leküzdéséhez.

Valójában a négyhengeres több mint 100 kilóval könnyebb, mint a V8-as, így még a motor, az akkumulátorcsomag és a PHEV-hez szükséges egyéb alkatrészek többletsúlyával együtt is reálisan csak minimálisan lesz nehezebb, mint a V8-as C63-as. Sőt, a Mercedes a hírek szerint nem a nagy, 25 kWh-s akkumulátort, hanem egy kisebb, 6,1 kWh-s csomagot ad a C63 PHEV-nek, feláldozva a tisztán elektromos hatótávolságot a könnyedségért.

Ami pedig az új C63 külsejét illeti, nos, a Goodwoodban kiállított prototípus nagyjából mindent elárult, kivéve a belső teret, amely úgy nézett ki, mint egy normál C-osztály belseje. Ja, és a fekete keréktárcsák valószínűleg szintén csak ideiglenesek, úgyhogy számítsunk arra, hogy a kész járműben azok is mások lesznek.

