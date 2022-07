A Brabus nemrég egy kicsit letért a helyes útról, és néhány olyan modellt épített át, ami nem a Mercedesé. Most azonban a bottropi tuner visszatér első nagy szerelméhez, és egy kis Brabus varázslatot szór az új Mercedes C-osztályra. A szedánra és a kombira, egész pontosan.

Az új csomaghoz mindenféle díszítés, azaz külső és belső optikai frissítés, valamint a benzines és dízeles motorhoz tartozó teljesítménynövelés jár.

A Brabus az AMG Line változattal kezdi meg átalakítási kampányát (AMG nélkül végül is nem megy teljesen). A gyárilag elérhető sportcsomaghoz kifejlesztették a első spoiler sarkokat, amelyek úgy néznek ki, mint a szárnyak, és állítólag még a felhajtóerő csökkentése szempontjából is előnyökkel járnak nagy sebességnél.

A két oldalsó légbeömlőnyílás elülső betétjei is LED-es jelzőfényekkel vannak ellátva, amelyeket a kulcsnélküli indítórendszer aktivál, amikor a járművet megközelítik.

A szedánok ráadásul kapnak egy hátsó spoilert is, amely állítólag csökkenti a hátsó tengely felhajtóerejét. A négy kipufogót tulajdonképpen az új AMG C 43-ról szedték. A Brabus a 90 milliméteres kipufogóvégeket a normál C-osztály széria kipufogórendszerére is rácsavarozza. A személyre szabott konzolok garantálják a hátsó lökhárítóba való optimális integrációt.

Természetesen a Brabus kerekeit is megkapja a C-osztály, esetében a tuner 18, 19 vagy 20 colos kerekeket kínál. A képen látható két járművet úgynevezett Monoblock Z könnyűfém keréktárcsákkal szerelték fel.

A kombi esetében a hátsó tengely nagyobb teherbírása miatt a tíz küllős kerekek maximális mérete mindenütt 8,5Jx19. 225/40 ZR 19 és 255/35 ZR 19 méretek kombinációját választották a gumiabroncsoknak. A szedánhoz a 8,5Jx20-as kerekek és a 225/35 ZR 20 és 255/30 ZR 20 méretű gumiabroncsok is kaphatóak.

Hogy a kerék és a kerékjárati ív között kevesebb levegő legyen, a Brabus sportrugókat szerel be, amelyek az alapváltozattól függően 20 és 30 milliméterrel alacsonyabbra engedik a C-Benz-t.

Ha a C 300 vagy a C 300d túlságosan lötyögősnek tűnik, a Ruhr-vidéki tuner enyhülést hozhat. A befecskendezés, a gyújtás és a nyomásszabályozás speciális térképeit tartalmazó kiegészítő vezérlőegységnek köszönhetően a 300-as benzinmotorja 42 lóerővel nagyobb teljesítményű B30-assá változik. Ez a korábbi 258 lóerő helyett 300 lóerőt és 400 Nm helyett 450 Nm nyomatékot jelent. A Brabus 5,8 másodperces sprintidőt ígér 100 km/h-ra. A végsebesség elektronikusan továbbra is 250 km/h-ra van korlátozva.

A legnagyobb dízelhez 45 lóerő és 50 Nm járul. Ez összesen 310 lóerőre és 600 Nm-re növeli a teljesítményt. A C 300d így felturbózva állítólag 5,6 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára.

A Brabus hagyományosan a belső térben is kitesz magáért. A C többek között alumínium pedálokkal, igazán elegáns padló- és csomagtérszőnyegekkel, valamint teljes bőr- és Alcantara-belsővel rendelkezik.

