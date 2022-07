Az új VW Amarok jelenlegi teaser kampányával a gyártó haszongépjármű részlege a végletekig feszíti a húrt. Már nem is számoljuk, hányadik részletet tálalja most a VW a nagy pick-up kis előételeként a 2022. július 7-i hivatalos premier előtt.

A legújabb előzetesben az Amarok többet mutat a sorozatgyártású karosszériából. Most már láthatjuk a vaskos kerékjárati íveket, a mátrix LED-es fényszórókat és a kéttónusú kerekeket, amelyeken öt helyett hat kerékanyát találunk. A fóliázás is újra divatba jön, és a Ford Ranger alapú teherautó is kap belőle, az ajtók alján végigfutó fekete minta formájában. Az egyébként kék színű pick-up egy robusztus felszereltségi szintnek tűnik. Az ezüst változat valószínűleg egy előkelőbb változat lesz.

9 Fotó

A korábbi teaserekből kiderült, hogy az új Amarok 12 colos képátlójú érintőképernyőt és a Ford SYNC4 operációs rendszert kapja. Nem csoda, hiszen, mint említettük, ez az új Ford Ranger műszaki testvére. Tehát a motorokat is meg kell kapnia.

A hatalmas kijelző alatt továbbra is lesz egy maroknyi fizikai gomb, de a legtöbb funkciót a központi képernyőbe integrálják. Néhány hagyományosabb kezelőszervet helyeznek el a váltókar körül, hogy gyorsan hozzáférjen anélkül, hogy le kellene vennie a szemét az útról.

Egy nemrégiben készült teaser képen a teljes hátsó ajtó is látható volt a jellegzetes "AMAROK" felirattal és az alsó sarkokon elhelyezett, meglehetősen nagy V6 és 4Motion jelvényekkel. A kisebb változatok négyhengeres hajtásláncokkal, az olcsóbbak pedig hátsókerék-hajtással érkeznek.

Az új Amarok nagyobb lesz elődjénél. A dupla fülkével az autó 5350 milliméterre nő, a tengelytávja pedig 3220 mm. A felnik mérete az alapmodell 17 hüvelykjétől a csúcsfelszereltség 21 hüvelykjéig terjed. Az új Ranger már megkapta a Raptor-kezelést, de még nem tudni, hogy a VW piacra dobja-e a megfelelő Amarok R-t.

Az új pick-up a debütálást követően a Ford dél-afrikai üzemében kerül gyártásba. Az eredeti Amarok megmarad, mivel a VW folytatja az összeszerelést az argentin gyárban.

Mindeközben a Tesla új, 4680-as akkumulátorcsomagja kisebb felbolydulást keltett, kiderült ugyanis, hogy a meghirdetettnél jóval kisebb a kapacitása - ennek azonban jó oka van, hogy mi, arról itt írtunk.