Sokan azóta izgatottan várjuk a Lightyear One-t, amelyet most Lightyear 0-nak hívnak, amióta először bejelentették 2019-ben. A kilátás, hogy egy hatalmas napelemes tömb, amely a karosszéria minden egyes felfelé néző négyzetcentiméterét elfoglalja, hogy értelmes, ingyenes, további hatótávolságot biztosítson, és hogy lényegesen kevesebbet kell töltened (vagy elméletileg egyáltalán nem is kell), igazán izgatottá tett minket, és azt akartuk, hogy megvalósuljon.

Nos, tényleg megvalósult, és még idén gyártásba kerül, és úgy tűnik, nem sokat változott az első bemutatott prototípusokhoz képest. A Fully Charged Show-t meghívták a napsütötte Spanyolországban tartott hivatalos bemutató eseményre, és lehetőségük volt beülni a volán mögé. Beváltotta-e ez az ambiciózus startup az ígéreteit, és vajon a Lightyear 0 igazolja-e az 55 millió forintos kezdőárát?

A videó alapján a válasz határozott igen. A jármű technikailag nagyon lenyűgöző, és semmi hasonlót nem kínál egyetlen autógyártó sem. Talán a Mercedes-Benz EQXX hasonlít valamelyest, de még az sem fog akkora hangsúlyt fektetni a Nap energiájának befogására, mint ez a Lightyear.

Ami igazán lenyűgözte a véleményező Jack Scarlettet, az az, hogy bár ez egy drága autó, amely a legtöbb ember számára elérhetetlen lesz, a Lightyear megtartotta az ígéretét, hogy egy valódi villanyautót szállít, amelyet meg lehet vásárolni, és amelyet közel sem kell majd olyan gyakran tölteni, mint egy jelenlegi EV-t, különösen, ha valahol Spanyolországéhoz hasonló éghajlaton él az ember.

Nem kell azonban Spanyolországban, Kaliforniában... vagy a perzselő Szahara-sivatagban élni ahhoz, hogy kihasználhassuk az ingyenes energia és a töltés előnyeit, mert a Lightyear mindenkit biztosít arról, hogy a Zero még a szeszélyesebb éghajlaton is napenergiával tölti magát. A tények és számok mind nagyon lenyűgözőek, de azt eddig senki sem tudta igazán elmondani, hogy milyen is valójában vezetni a járművet.

A Lightyear nem egy sportos jármű, mivel a fő célja, hogy a lehető legkevesebb elektron felhasználásával minél hosszabb ideig közlekedjen, és ezen a téren remekül is teljesít - tényleg azt szeretné, hogy mindig hatékonyan vezessük. Az egyik legmenőbb funkciója, hogy menet közben is láthatjuk, hogy az egyes napelemek mennyi energiát termelnek, és még azt is meg tudja állapítani, hogy pusztán a grafikon alapján melyik irányból süt a Nap.

Mindeközben a Tesla új, 4680-as akkumulátorcsomagja kisebb felbolydulást keltett, kiderült ugyanis, hogy a meghirdetettnél jóval kisebb a kapacitása - ennek azonban jó oka van, hogy mi, arról itt írtunk.