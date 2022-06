Alig száradt meg a festék az Ioniq 6-on, de a Hyundai máris hajlandó beszélni a kínálat bővítésének lehetséges módjairól. Az Auto Express brit magazinnak adott interjújában az autógyártó vezető tervezőjét arról kérdezték, hogy a hagyományos csomagtérfedéllel szemben felmerült-e valaha egy praktikusabb liftback származék. Válasza meglehetősen érdekes volt: "Egy remek ferdehátút tudnék belőle csinálni; egy shooting brake-et".

A Hyundai luxus divíziójának, a Genesisnek már van ilyen autója, a G70 Shooting Brake. Eredetileg az európai piacra fejlesztették, de otthon, Dél-Koreában is megjelenik majd a vaskos kombi. Egy esetleges Ioniq 6 Shooting Brake valószínűleg hátsó ajtókkal is rendelkezne, ezért nem felelne meg teljesen a Shooting Brake kritériumoknak. Túl korai lenne még megmondani, hogy ez valóban megtörténik-e, különösen, hogy a normál Ioniq 6-ot alig néhány órája mutatták be.

SangYup Lee azzal folytatta, hogy a Hyundai Tesla Model 3 riválisa "szintén nagyszerű teljesítményű modell lenne". Ez nagyon is hihetőnek tűnik, tekintve, hogy a kémfotók tanúsága szerint egy Ioniq 5 N is készül. Ráadásul a Kia már rendelkezik az EV6 GT-vel, így az E-GMP platform, amely ezeket a dedikált elektromos autókat támogatja, a teljesítményt szem előtt tartva lett kifejlesztve.

Emlékeztetünk arra, hogy az EV6 GT kettő motorja együttesen 577 lóerőt és 740 newtonméter nyomatékot termelnek. Az AWD-vel felszerelt crossover mindössze három és fél másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet álló helyzetből, a végsebessége pedig 260 km/óra.

Addig is, a normál Ioniq 6 műszaki adatait júliusban hozzák nyilvánosságra. A logika szerint a bevezetéskor elérhető legerősebb változat nagyjából 300 lóerős lesz, amelyet az Ioniq 5 tükörképeként egy villanymotor-páros állít majd elő. Lesz egy hátsókerék-hajtású, egymotoros változat is, miközben egy 77,4 kWh-s akkumulátorcsomagról is szó esett.

Azt már tudjuk, hogy az elektromos szedán lenyűgözően alacsony, 0,21-es légellenállási együtthatóval rendelkezik, amivel az egyik legaerodinamikusabb sorozatgyártású autó, amit csak a Mercedes EQS (0,20 Cd) múlhat felül. A Volkswagen XL1 karcsúbb volt, 0,19-es értékkel, de a futurisztikus megjelenésű kupét rendkívül korlátozott számban értékesítették, mivel mindössze 200 darab készült belőle.

Mindeközben a Tesla új, 4680-as akkumulátorcsomagja kisebb felbolydulást keltett, kiderült ugyanis, hogy a meghirdetettnél jóval kisebb a kapacitása - ennek azonban jó oka van, hogy mi, arról itt írtunk.