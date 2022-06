A többször felfrissített, de őszintén szólva kiöregedett Infiniti QX80 jövőre teljes generációváltáson megy keresztül. Ettől kezdve új korszak kezdődik a márka számára, mondta a vezérigazgató, Peyman Kargar az Automotive Newsnak.

Kargar alig több mint két éve került a Nissan prémium részlegének élére, és már akkor is "termékreneszánszt" ígért a vállalatnak. Most a felsővezető a márka gyors "újraindításáról" nyilatkozott: az autók nemcsak vizuálisan, hanem minőségük és teljesítményük tekintetében is megváltoznak. Pontosan a QX80 jelentősen eltér majd a Nissan Armadától, és az új Range Rover és Lexus LX közvetlen versenytársává válik.

A QX80 után a többi új Infiniti modell is megpróbálkozik majd a friss "vállalati arccal". Ugyanakkor a vállalat szeretné megváltoztatni az új márkakereskedések kinézetét, anélkül, hogy rá kelljen bármit ráerőltetniük a márkakereskedésekre, vagy átépíteniük a meglévő épületeket.

Az új stratégia következő fontos lépése az első elektromos autó piacra dobása, amelyet 2025-re terveznek. Ez egy személyautó lesz, az Infiniti Q50 szedán utódja. Rövidesen egy pár akkumulátoros SUV - egy kis crossover és egy QX60 méretű crossover kupé - következik.

Az Infiniti egyébként még tavaly novemberben jelentette be, hogy 2030-ig "főként" elektromos autókat fog értékesíteni, de a belső égésű motorral hajtott autókat is megtartja a kínálatában - ellentétben sok versenytársával. Most ezek a tervek ismét megerősítést nyertek.

Mindeközben a Tesla új, 4680-as akkumulátorcsomagja kisebb felbolydulást keltett, kiderült ugyanis, hogy a meghirdetettnél jóval kisebb a kapacitása - ennek azonban jó oka van, hogy mi, arról itt írtunk.