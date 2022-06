A Volkswagen újabb frissítésre készül személyautói zászlóshajójához. Ezt bizonyítják az Arteon Shooting Brake prototípusáról készült friss képek, amelyeket kémeink osztottak meg velünk.

12 Fotó

A jelek szerint az Arteon fő frissítése egy 12 vagy akár 13 hüvelykes, szabadon álló képernyővel rendelkező infotainment rendszer lesz. Összehasonlításképpen a jelenlegi modell az előlapba integrált MIB3 érintőképernyővel rendelkezik, mérete pedig a konfigurációtól függően 8 vagy 9,2 hüvelyk. A fotókon is látható számos álcázás és ideiglenes elem kívül és belül, így ezekből nem lehet megítélni az autó végleges változatát.

Mindenesetre sem a dizájn, sem a technológia nem változhat drasztikusan (bár több hibrid változat is megjelenhet a motorpalettán). Még tavaly ősz előtt érkezett az információ, hogy a Volkswagen Arteon első generációja egyben az utolsó is lesz: a liftback és a kombi a négyajtós Passattal együtt nyugdíjba vonul. Helyüket az emdeni futószalagon a teljesen új ID. Aero elektromos autó veszi át. A minap feloldották a villanyautó sorozatgyártáshoz közeli koncepcióváltozatának titkosítását. Egyelőre csak egy szedán, de később kombi is lesz belőle, ami a korábbi ID. Space Vizzion bemutatóautó megfelelője lesz.

Az emdeni gyárat egyébként teljesen átállítják az elektromos autókra, így a következő ötajtós benzines Passat Szlovákiában készül majd - az új Skoda Superbekkel együtt.

Emlékeztetőül: a Passat CC modell utódja, az Arteon 2017-ben debütált Európában, majd egy évvel később Észak-Amerikába is megérkezett.

