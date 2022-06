Cirka két évvel ezelőtt még arról írtunk, hogy gyakorlatilag már a bemutató előtt minden példány elkelt, most viszont már arról, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik komoly pénzekért adnának túl rajta.

Ebben az esetben nem kevesebb, mint 3 millió dollárt, ami jóval több, mint annak idején a 2,1 milliós kezdőár. A fényűzés legmagasabb szintjeit képviselő modell varázslatosan néz ki, felfelé nyíló ajtajai mögött pedig egyedi és különleges belső tárul a szemlélődő elé.

Persze izgalmas dolog a kameratükör (annyira már nem), a középre húzott kormány és a szénszálas vázra épülő három első ülés, de a legkülönlegesebb mégis a menetteljesítménye, a biturbós, négyliteres V8-as egy villanymotorral párosítva csaknem 1035 lóerős rendszerteljesítménnyel bír.

A Speedtail akár 400 km/órás sebességgel is képes száguldani, érdekessége azonban, hogy az üléselrendezés miatt oldalsó légzsákokat nem lehetett beépíteni, így az USA-ban csak az úgynevezett Show or Display törvény értelmében lehet utcán vezetni. Ez a gyűjtőket vélhetően a legkevésbé sem zavarja, a videóban szereplő példány is a tengerentúlra került, és egészen biztosan vaskos summát fizetnek majd érte.

