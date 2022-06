Ha még nem hallottál Tom Scottról, akkor valószínűleg a legfontosabb dolog, amit tudnod kell róla, hogy elképesztő ötletei vannak. A YouTuberként, oktatóként, játékműsor-házigazdaként és webfejlesztőként ismert szakember nagyszerű oktató és szórakoztató videókat készít számos témában, többek között történelem, földrajz, tudomány, technológia és nyelvészet témakörökben. Általában a munkái inkább a szabadidőnk alatt nézendőek, de az egyik legutóbbi videója minden szempontból megfelel egy igazi autórajongói produkciónak.

A történet nagyon egyszerű. A Sparkmate, egy technológiai cég, amely gyakorlatilag bármit meg tud építeni, amit csak kérsz tőlük, felvette a kapcsolatot Scott-tal, és megkérdezte, hogy van-e valami ötlete, amit meg lehetne építeni. Nem kellett sok idő, mire a YouTube-csatorna házigazdája felbukkant egy olyan kérdéssel, amely egy régi gyerektévéműsorra megy vissza, ezt itthon nem vetítették, a címe: Captain Scarlet And The Mysterons. A sci-fi sorozat a Föld és a Mysteronok, egy marslakókból álló, a különböző anyagok feletti részleges irányítással rendelkező faj között zajló, úgynevezett "idegháborút" követi nyomon. Ennél is fontosabb azonban, hogy ebben a sorozatban volt néhány félelmetes jármű.

A sorozat egyik ilyen különleges járművét úgy üzemeltették, hogy a sofőr és az utasok hátrafelé fordulva egy tévéképernyőre néztek. Tom Scott szerette volna megtudni, hogy ez valóban lehetséges-e, és a Sparkmate megépített egy olyan buggyt, amelyben a két ülés hátrafelé néz és egy hatalmas tévéképernyő van előtte. A kormányzás, a gyorsítás és a fékezés egy Xbox játékvezérlőn keresztül történik, és van fizikai kézifék is - tudod, mert egy ilyen magasan fejlett és robotizált járművel bármi megtörténhet.

Szóval, tényleg működik? Igen - az elektromos buggy kormányozható, gyorsít és fékez, ahogy Tom Scott a játékvezérlőn keresztül irányítja. Kicsit trükkös a dolog, főleg nagyobb sebességnél, de minden úgy működik, ahogy kell. Van ennek értelme? Egyáltalán nincs. De szórakoztató? Száz százalékig.

