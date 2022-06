Az MG autóválasztéka nyaktörő sebességgel bővül. Az MG5 nevű első 100%-ban elektromos kombi bemutatása és a ZS új benzinmotorok érkezése után az MG bemutatja az MG4 Electricet, egy elektromos kompakt autót, amely 2022 végén érkezik az utakra.

Az "Electric" utótag arra utal, hogy a jövőben más (belsőégésű?) motorok is megjelenhetnek, mivel a brit-kínai cég nemrégiben változtatott az európai megközelítésén, és benzines változatot kínálhat. A márka 2018-as európai bevezetésekor a vállalat biztosított minket arról, hogy az öreg kontinensen nem fognak MG márkajelzésű belsőégésű modelleket árulni.

5 Fotó

Az MG4 Electric egy új moduláris platformon alapul, ennek neve MSP (Modular Scalable Platform), és a SAIC Motor, az MG anyavállalata fejlesztette ki. Két akkumulátor lesz elérhető hozzá: 51 és 64 kWh-sak, amelyek a WLTP-ciklus szerint 350, illetve 450 km hatótávolságot biztosítanak egy feltöltéssel. Az MG még nem adott tájékoztatást a töltési teljesítményről.

A márka szerint további változatokat is terveznek, köztük egy összkerékhajtásút. A nagyobb akkumulátor esetében a villanymotor csak a hátsó tengelyen fejti ki 204 lóerős maximális teljesítményét. Az 51 kWh-s akkumulátoros változat 170 lóerős. Az MG4 Electric kevesebb mint 8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, míg a végsebesség 160 km/h-ra van korlátozva. Ezek az adatok nagyon hasonlóak a Volkswagen ID.3 adataihoz.

A kocsi 4,29 méter hosszú, 1,84 méter széles és 1,50 méter magas. Esztétikailag az MG4 Electric számos forrásból merít ihletet. A legképzettebbek például az új Chevrolet Corvette első lámpáit ismerik fel, míg a hátsó rész furcsa módon a Hyundai i20-ra emlékeztet. Oldalról nézve a furcsán "SUV-sított" sziluett, amely egy kompakt autóhoz képest meglepően nagy hasmagassággal rendelkezik, egy Peugeot 2008-asra emlékeztet, különösen a nagyon hangsúlyos övvonallal.

Az új moduláris felépítés számos előnyt kínál a rugalmasság, a hely optimalizálása, a biztonság, a vezetési élmény, a súlycsökkentés és a fejlett technológiák terén az MG szerint. A konstrukció 2,65 métertől 3,10 méterig terjedő tengelytávra alkalmas, ami az ugyanazon a platformon alapuló új, kisebb és nagyobb modellekre utal. Ezzel a kialakítással elméletileg könnyen lehet 40 kWh-tól 150 kWh-ig terjedő akkumulátorokat és 400 és 800 volt közötti architektúrát használni a gyorsabb töltés érdekében.

Az új platform "One Pack" akkumulátor-technológiával is rendelkezik. Az akkumulátorcellák vízszintes elrendezésének köszönhetően az akkumulátor minimális magassága akár 11 cm is lehet, ami jelentősen javítja a helykihasználást. Az újonnan tervezett hűtőrendszerrel kombinálva a One Pack akkumulátor az MG szerint három előnyt kínál: ultra-magas integráltság, ultra-hosszú élettartam és nulla hőelszabadulás.

Az MG4 Electric 2022 végén érkezik a márkakereskedésekbe. Az árakat egy későbbi időpontban jelentik be, de az MG-től megszokott módon meglehetősen visszafogottak lehetnek.

