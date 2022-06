A Mercedes-Benz GLA-osztály jelenlegi iterációja csak a 2021-es modellévre érkezett meg, és a márka máris egy könnyed frissítésen dolgozik. A kémfotókon látható példány minimális álcázást visel.

A GLA-osztály átformált hűtőrácsot kapott, amely a jelenlegi trapéz alakú körvonalhoz képest inkább ovális formájú. Az átdolgozott fényszórók kerekebbnek tűnnek. Az első homlokrész a legsúlyosabb álcázás alatt van, de a terület szögletesebbnek tűnik, mint a jelenlegi jármű.

Furcsa módon a legutóbb látott frissített GLA-osztály más hűtőrácsot viselt, mint ez. Azon a járművön egy trapéz alakúbb körvonalú nyílás volt. Emellett a hátsó lökhárító díszítése a hátsó lámpák körül nélkülözte a crossoverről a legutóbbi képeken látható fémbevonatot. Ennek egyik magyarázata az lehet, hogy a közelgő modell különböző felszereltségi szintjeit láthatjuk.

Az oldalak mentén a GLA-osztály egyáltalán nem változik. Nem zárhatjuk ki, hogy a Mercedes esetleg más keréktárcsa-kialakítást kínál.

Hátul az egyetlen álcázócsík a hátsó rész egész szélességén végighúzódik. Nehéz megmondani, hogy a fényszórók formája változik-e, de a bennük lévő lámpák elrendezése másnak tűnik.

Ha a GLA-osztály követi az A-osztályon látott változásokat, akkor az utastérben is lehetnek apró finomítások. Olyan revíziók, mint az új kormánykerék és az infotainment-képernyő kerete. A legújabb MBUX szoftvert is futtatnia kellene.

A hajtáslánc felülvizsgálata továbbra is rejtély marad. A GLA-osztály vásárlóinak a piactól függően már most is rengeteg lehetőségük van. Ott vannak a szériamodellek, a nagyteljesítményű AMG változatok és egy plug-in hibrid. Még a teljesen elektromos EQA crossover is létezik.

A Mercedes állítólag 2022-ben tervezi az A-osztály és 2023-ban a CLA-osztály gyártásának megszüntetését. Így marad a a GLA, mint belépő szintű kínálat az országban. Az autógyártó állítólag feljebb akar lépni a piacon. Az azonos platformon és hajtásláncokon osztozó három kis modell értékesítése nem illik ebbe a tervbe.

Az Egyesült Államokon kívül a Mercedes állítólag a kompakt kínálatánál kisebb modelleken dolgozik. Ezek közé tartozna egy apró ferdehátú és egy crossover. Mindkettő lehet elektromos is.

