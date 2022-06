A DS Automobiles kínálatában 2018 eleje óta szerepel a DS 7 Crossback. Több mint 4 év után most úgy tűnik, eljött az ideje egy átfogó frissítésnek, hiszen a francia gyártó most mutatja be a megújult modellt új dizájnnal, új technológiákkal, erőteljes plug-in hibrid hajtással és a jövőben a "Crossback" jelző nélkül.

A legnyilvánvalóbb újítás először is: az elülső részen új fényszórók kaptak helyet, amelyek a korábbiakhoz hasonló kialakításúak, három elemmel. Az egységek azonban már nem forognak. Ehelyett a fényszórók LED-mátrix technológiára lettek átállítva, és mostantól erősebbek mind a tompított, mind a távolsági fényszóró üzemmódban. A legkülső elem 84 LED-ből áll, és a távolsági fényért felelős.

17 Fotó

A nappali menetfények is említést érdemelnek. Oldalanként 33 LED-ből állnak, amelyeket a test színével megegyező színűre festett átlátszó polikarbonát felület borít. Az új lámpák egy újratervezett hűtőrácsot kereteznek, amelynek új mintázata a felfrissített DS 4 megjelenését utánozza.

Hátul a hátsó lámpák között a régi "DS 7 Crossback" feliratot felváltó "DS Automobiles" feliratú új lemez található. Az új tervezésű, 18 és 21 col közötti méretű könnyűfém keréktárcsák és az opcionális Dark Exterior csomag teszi teljessé a vizuális fejlesztéseket.

A belső térben a változások kevésbé jelentősek: A középkonzolban szériafelszereltség a 12 colos kijelző új szoftverrel, Apple CarPlay és Android Auto, valamint éjjellátó funkcióval. Alatta a DS egy, a PSA-csoport korszakából ismerős sebességváltót helyez el. A Stellantis égisze alatt működő márkák legtöbb új modelljét új shift-by-wire váltóval frissítették fel, de a DS egy kicsit a régi iskola szellemében tartja a dolgokat.

A frissített DS 7 motorválasztéka egy dízel és három plug-in hibrid hajtásláncból áll. Az alapváltozat egy tisztán belső égésű motor. 130 lóerővel. A PHEV-változatok esetében minden származék új, 14,2 kWh-s akkumulátorcsomaggal készül.

Az alapváltozat elsőkerék-hajtású és 225 lóerős, amelyet két összkerékhajtású modell követ 300 és 360 lóerővel. Ez utóbbit a DS Performance csapat fejlesztette ki, és 21 colos kerekekkel, 380 mm-es első fékekkel és újrahangolt felfüggesztéssel rendelkezik. Az álló helyzetből 100 km/h-ra való gyorsulás mindössze 5,6 másodpercet vesz igénybe.

A DS Automobiles néhány országban már most is fogad előjegyzéseket az átdolgozott DS 7-re. A hivatalos piaci bevezetést 2022 szeptemberére tervezik. A gyártó még nem közölt árat.

A Honda mindeközben megmutatta a július közepén debütáló CR-V belterét, ahol nagy meglepetések nincsenek. Itt lehet megnézni.