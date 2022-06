A Volkswagen eredetileg a 2022-es Pekingi Autószalonon akarta bemutatni az ID. Aero-t áprilisban. Erre nem került sor és a wolfsburgiaknak nem volt más lehetőségük, mint hogy átütemezzék a koncepció premierjét, mivel a rendezvényt az újra felbukkanó koronavírusos esetek miatt törölték. Végre eljött az idő, hogy megnézzük, milyen lesz végül a márka első globális elektromos szedánja, tekintve, hogy az e-Lavida csak Kínában kerül forgalomba.

Az ID. Vizzion evolúciója, az új ID. Aero hivatalosan még mindig koncepcióautóként van megjelölve. Most azonban sorozatgyártáshoz közelebbi köntösben mutatkozik be, lenyűgözően alacsony, 0,23-as légellenállási együtthatóval. A karcsú karosszéria segítségével az elektromos szedán akár 620 kilométert is megtehet az Európában alkalmazott WLTP-ciklus szerint.

7 Fotó

A VW borzasztóan hallgat a műszaki adatokról, csak azt árulták el, hogy az ID. Aero közel öt méter hosszú, és 22 colos kerekeken közlekedik. Az elektromos szedán természetesen az MEB platformon fog futni, és úgy tudjuk, hogy ez lesz az ID.-család zászlóshajója, amely az ID.3, ID.4, ID.5 és a csak Kínában készülő ID.6 fölé kerül. Tekintettel a legnagyobb hatótávolságú autó státuszára, az ID.7 nevet is viselheti, de egyelőre semmi sem hivatalos.

Ha már itt tartunk, a VW az ID. Aerót a világ legnépesebb országában két különböző változatban - az egyiket a FAW-VW, a másikat a SAIC-VW révén - forgalmazza. A vállalat már korábban is ugyanezt a stratégiát alkalmazta Kínában a két helyi vegyesvállalatán keresztül értékesített többi ID. modell esetében. Érdemes megemlíteni, hogy Kína lesz az első, aki megkapja az új EV-t, a jövő év második felétől. Európa és Észak-Amerika követi majd.

Hogy el ne felejtsük, a VW bemutatta az eredeti koncepció kombi változatát is, ID. Space Vizzion néven, a hosszú tetős EV-t 2019 végén mutatták be, hogy a középkategóriás autó praktikusabb változatát jelezze. Az azonban nem világos, hogy a kombi szériamodellt is szül-e azok számára, akik az extra sokoldalúságot kedvelik, de nem feltétlenül akarnak SUV-t.

Az Aero B / ID.7 nem marad a VW legnagyobb MEB-alapú elektromos járműve, figyelembe véve, hogy közel egy éve bejelentettek egy Atlas méretű ID.8 SUV-t.

