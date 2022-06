A tisztán elektromos tehergépjárművek és a megújuló energiaforrásokkal, például biogázzal üzemeltetett nehézgépkocsik mellett most egy harmadik szén-dioxid-semleges megoldással egészíti ki termékpalettáját a svéd gyártó. Az évtized második felétől érkeznek ugyanis a hidrogénnel működő üzemanyagcellás elektromos tehergépjárművek!

“Néhány éve dolgozunk már ezen a technológián, és nagyon jó érzés az első járműveket tesztüzemben látni. A tisztán elektromos és az üzemanyagcellás elektromos tehergépjárművekkel ügyfeleink a teljes flottájukat karbonsemlegessé tehetik, a fuvarfeladatok jellegétől függetlenül” – mondja Roger Alm, a Volvo Trucks elnöke.

Az üzemanyagcellás elektromos teherautók hatótávolsága – ami akár 1 000 kilométer is lehet – a dízel társaikkal abszolút összehasonlítható mértékű lesz, a töltési idő pedig kevesebb mint 15 percet vesz igénybe. A járművek össztömege akár 65 tonna is lehet, a két darab üzemanyagcella pedig akár 300 kW elektromos áram termelésére is képes a jármű fedélzetén.

Az első felhasználói tesztek néhány éven belül megkezdődhetnek, az évtized második felében pedig várhatóan a sorozatgyártás és az értékesítés is elindulhat.

“A hidrogénnel működő üzemanyagcellás elektromos tehergépjárműveket kifejezetten a nagy távolságok lefedésére és a nehéz, energiaigényes fuvarfeladatok megoldására szánják. Alternatív fuvarmegoldást jelenthetnek még azon országokban is, ahol az akkumulátorok töltési infrastruktúrája nem túl fejlett” – teszi hozzá Roger Alm.

Saját villamosenergiát termel:

Az üzemanyagcellák a jármű fedélzetén, hidrogéngázból állítják elő az elektromos áramot ahelyett, hogy külső áramforrásról töltenék őket. Az egyetlen melléktermék a folyamat során keletkező vízgőz.

Üzemanyagcellák a cellcentrictől:

Az üzemanyagcellákat a Volvo Csoport és a Daimler Truck AG közös cége, a cellcentric szállítja. A cellcentric Európa legnagyobb, célzottan a tehergépjárművek számára kifejlesztett üzemanyagcella-gyártó telephelyét tervezi megépíteni.

Több zöld hidrogén szükséges:

Az üzemanyagcellás technológia fejlesztése még a kezdeti fázisban tart, és az új megoldás a számos előnye mellett néhány kihívást is tartogat. Ezek egyike a zöld hidrogén* nagyüzemi ellátásának biztosítása. A másik pedig a hidrogén töltőállomások infrastruktúrájának kiépítése.

“Arra számítunk, hogy a következő néhány évben jelentősen emelkedik majd a zöld hidrogén kínálat, hiszen számos iparág szén-dioxid-kibocsátás csökkentése áll vagy bukik ezen. Ugyanakkor az árufuvarozás karbonsemlegesítésével egy percet sem várhatunk tovább. Ezért minden árufuvarozó vállalatnak azt javaslom, kezdjék meg már ma az átállást az elérhető alternatív hajtásláncokkal. Az üzemanyagcellás járművek pedig néhány év múlva újabb fontos elemként léphetnek be a fenntartható flottákba” – zárja mondandóját Roger Alm.

Ezt is olvasd el: Szétdriftelték a bátaszéki focipályát, félmilliós kárt okoztak