Nyáron még lehúzott ablaknál is csupán a menetszél nyújthat némi vigaszt, persze a szerencsésebbeknek elég egyetlen gombot megnyomniuk, hogy hűsítő fuvallatok töltsék be az utasteret. Az azonban sajnos még mindig visszatérő probléma nyaranta, hogy megállás után gyermeket vagy kisállatot hagynak a felhúzott ablakok mögött, ami végzetes hősokkot is okozhat, méghozzá nagyon rövid idő alatt.

A KTI ezúttal az ADAC tanulmányát osztotta meg, melyben 27-ről 29-re emelkedő levegőhőmérséklet mellett mérték meg, hogy 60 perc leforgása alatt mennyivel emelkedik meg az utastér hőmérséklete felhúzott ablakok mellett.

Az eredmény döbbenetes: mindössze 30 perc után 50,3 fok volt a gépjárműben, ami a 60. percre tetőzött, 53,3 fokon. Amennyiben ennél melegebb időben parkolunk a napon, nem ritka, hogy az ajtó kinyitásakor 70 fokos levegő csapja meg a sofőrt.

A vizsgálatot 5 centire lehúzott ablaknál is megismételték, a helyzet pedig hasonlóan elkeserítő volt, mindössze 3 fokkal maradt el a korábban mért 53,3 celsiusnál, ami még mindig hőgutával fenyeget.

A hőguta 40 fok fölötti testhőmérsékletnél alakul ki, ekkor „test verejtékezése leáll, a test hőmérséklete jelentősen megemelkedik, a bőr kipirul és forróvá válik, majd a keringés rendszere fokozatosan összeomlik.”

A hőguta súlyos esetben eszméletvesztéssel és halállal jár, és különösen veszélyes kisgyermekekre, idősekre, kisállatokra.

