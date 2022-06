A BMW a hét elején mutatta be a 2023-as M3 Touringot, amellyel végre egy hivatalos M3-as kombi is készül. A nagyközönség az idei Goodwood Festival of Speed rendezvényen láthatta az új M3-ast mozgásban, amikor Richmond hercege felvezette a kocsit a dombra felfutó pályán. Az esős időjárás nem akadályozta a herceget, ahogy felsietett a kanyargós úton.

Bár az M3 Touring erőteljes, az összes erőt egy nyolcfokozatú M Steptronic sebességváltón keresztül az xDrive összkerékhajtási rendszerbe irányítja, ami nedves időben nagyon jól jön. Az M3 turbófeltöltős 3,0 literes sorhatos motorja 503 lóerőt és 649 newtonméter nyomatékot ad le. Ez az egyetlen teljesítmény, mivel a BMW az M3 Touringot csak Competition kivitelben kínálja.

A hosszú tetős BMW 3,6 másodperc alatt képes elérni a 100 kilométer/órás sebességet, és 280 km/óra sebességre képes. Ez azonban csak az M Driver's Package csomaggal érhető el. Enélkül a kombi végsebessége 250 km/óra csökken.

A BMW először 2020 nyarán adott ízelítőt az M3 Touringhoz, ami csak most debütál. Ez hosszú időnek tűnhet, de a BMW-nek át kellett alakítania a 3-as sorozat Touringot az M3 kombi megalkotásához. Az M3 Touring 3,3 centivel hosszabb és 3 centivel szélesebb, ami plusz helyet jelent, erre pedig a BMW-nek szüksége volt az új hátsó tengely elhelyezéséhez. Igen, a megnövekedett méret súlytöbbletet jelent, de ez egy új, praktikus M autó, ami nem crossover, szóval csitt.

Az M3 Touring egy hosszúkás, műszerfalra szerelt képernyőt is kap, amely az infotainment képernyőnek és a vezető kijelzőjének ad otthont. Magával hozza a BMW legújabb iDrive 8 infotainment szoftverét. Ezt az M3 szedánban nem találod meg, így ha a legújabb technikára vágysz, vedd meg a kombit, de ha Amerikában élsz, nem fogod tudni. Ha azonban Németországban vagy az Egyesült Királyságban élsz, a szállítások idén decemberben kezdődnek, mielőtt más piacokra is kikerülnének.

Nem meglepő, hogy az Egyesült Államokban nem kapják meg a kombit, amikor az ottani vásárlók továbbra is a crossovereket, SUV-kat és teherautókat részesítik előnyben. Mindazonáltal izgalmas látni a hivatalos M3 Touring kombit az utakon.

