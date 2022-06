A Bentley manapság hatalmas felújításba kezdett. A Bentley Mulliner révén az 1920-as évek végéről származó ikonikus Speed Six visszatér a sorozat folytatásaként. Mindössze 12 darab készül, és ha van pénzed, hogy beszerezz egyet, már késő. Mindegyik példány foglalt.

Tegyünk egy rövid utazást vissza az 1920-as évek végére. A Bentley-vel a versenysportban is komolyan számolni kellett a hírhedt 4,5 literes Blower autóknak köszönhetően, amelyeket nemrég szintén feltámasztottak egy különleges szériával. A Speed Six ennek a gépnek volt az utódja, amely a kompresszort egy nagyobb, 6,5 literes sorhatos motorra cserélte. A Speed Six két karburátort és egy nagy teljesítményű vezérműtengelyt használva 180 lóerőt teljesített alapkivitelben. Versenykivitelben azonban a teljesítmény 200 lóerőre nőtt, és a motort egy rövidebb tengelytávú autóba szerelték.

12 Fotó

Ezt az autót fogja megépíteni a Mulliner. Az eredeti tervrajzok és két túlélő Speed Six modell közvetlen elemzése alapján az újjáépítéseket kézzel készítik el az eredetivel megegyező specifikációk szerint. Ez magában foglalja ugyanazt az epikus motort, ugyanazokkal a teljesítménygörbékkel, és a pontosság érdekében a Bentley egy 1929-es Speed Sixet fog használni a teljesítmény mércéjeként, amely a Heritage Collection gyűjteményében található.

"Miután a Mulliner-csapat a Blower Continuation Series fejlesztése során hihetetlen szintű szakértelemre tett szert, és miután az autók sikert arattak az ügyfelek körében, a Speed Six tiszteletére tett lehetőség fantasztikus következő lépés" - mondta Adrian Hallmark, a Bentley elnök-vezérigazgatója. "Létfontosságú, hogy megvédjük, megőrizzük és fejlesszük nemcsak örökségünk e fontos részét, hanem azt a tudást is, amelyet ezekkel a klasszikus Bentley-kkel való munka során szereztünk."

A Speed Six Continuation Series bejelentése a 2022-es Goodwood Festival of Speed rendezvényen történik, az első Mulliner autó összeszerelése 2022-ben történik majd. Ez szolgál majd fejlesztési járműként a többi modellhez, amelyekből mindössze 12 darab készül majd. Mindegyik autó 1,5 millió fontért lesz megvásárolható, ami jelenleg 674 millió forintnak felel meg. Mint korábban említettük, minden egyes Speed Sixnek már van vevője.

A Peugeot bemutatta a 408-ast, egy SUV-t, amelytől igen sokat várnak a jövőben. Itt gyűjtöttük össze, mit érdemes tudni róla.