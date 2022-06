A 2022-es Goodwood Festival of Speed első napján az eső némileg hátráltatta az eseményeket, de ez nem akadályozta meg az egzotikus autókat, koncepcióautókat, új járműveket és egyedi projektek sokaságát abban, hogy nekivágjanak a hegynek. A Goodwood stábja által készített lenti rövid összeállítás néhány érdekes gépet mutat be.

7 Fotó

A klip a hiperautók rajongói által talán legjobban várt autóval kezdődik. A Mercedes-AMG One a sebesség és a technika bemutatóját nyújtja, megáll a pálya közepén, hogy aktiválja nagy teljesítményű aero funkcióit, mielőtt a célba robban. Ezt követte a Ford őrült Electric SuperVanje, amely nem tartott ilyen szünetet a hegyre vezető úton. A BMW új M3 Touringja lassan haladt az esőben, ami a Polestar és a Bugatti előzését is akadályozta. A háromkerekű Electra Meccanica és a Charge elektromos Mustangja szintén a vizes pályával küszködött.

Travis Pastranának nem kellett aggódnia a víz miatt, de nem hisszük, hogy ez egyébként is zavarta volna. A vadul egyedi Subaru GL kombi Gymkhana-autót vezetve nem szégyenlősködött a gázpedállal. Az áthaladás során a kocsi kreatív aktív aeroelemeit is felfedte a fékezéshez. A Czinger és a Ferrari egzotikus szuperautókkal nyűgözte le a tömeget, majd a Radford Lotus Type 62-2 hangja versenykésznek tűnt, ahogy a 911 Sport Classic is.

A videó három nagyon különböző, de egyformán lenyűgöző járművel zárul. A Genesis elküldte Goodwoodba a határozottan nagy méretű Electrified G80-at, amely a gumikat kínozta a célba érkezésig tartó, csak lelkesnek mondható autózás során. A Prodrive P25 személyesen is bemutatkozott az eseményen, és ugyanilyen lelkes vezetést mutatott be, miközben a klasszikus Subaru ralirajongóknak könnybe lábadhatott a szeme. A videót a lenyűgöző Ferrari SP3 Daytona zárja, amely a tapadással küzdött a nagyon nedves pályán, de a ködben abszolút gyönyörűen nézett ki.

A Peugeot bemutatta a 408-ast, egy SUV-t, amelytől igen sokat várnak a jövőben. Itt gyűjtöttük össze, mit érdemes tudni róla.