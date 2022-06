Nem lehet nem elimserni a Mercedes-Benz EQXX-et, a hatékonyság és a nagy hatótávolság pilléreire tervezett elektromos járművet, amely figyelemre méltó eredményeket ért el a 100 kWh-s, egyedi fejlesztésű akkumulátorcsomagjával. Még áprilisban jelentette be a Mercedes, hogy az EQXX több mint 1000 km-t tett meg egy feltöltéssel, de most valahogy még ennél is messzebbre jutottak vele, méghozzá nem is akármilyen mértékben.

Korábban a németországi Stuttgartból, a szülővárosából a franciaországi Cassis nevű helyre vezették, pontosan 1008 km-t megtéve, és az út 14 óra 30 percig tartott, két napot átölelve. Most az új rekord 1 202 km-re növeli ezt a távolságot, amely Stuttgart és az Egyesült Királyságban található Silverstone versenypálya közötti távolságot jelenti. Ezt a javuló hatékonyságnak köszönhetően sikerült elérni, amely 8,7 kWh/100 km-ről 8,3 kWh/100 km-re nőtt.

17 Fotó

Érdekesség, hogy a táv utolsó részét a silverstone-i pálya körül tették meg. Az EQXX volánja mögött a holland Formula E pilóta, Nyck de Vries ült, aki a jármű fennmaradó töltöttségét felhasználva tizenegy kört tett meg a híres pályán. Ez arra enged következtetni, hogy ha végig a hatékonyságot szem előtt tartva hajtották volna, a hatótáv valószínűleg még lenyűgözőbb lett volna.

Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának tagja és technológiai igazgatója szerint: "Az út folytatódik - még messzebbre, még hatékonyabban! A VISION EQXX ismét bebizonyította, hogy egyetlen akkumulátortöltéssel könnyedén képes több mint 1000 km-t megtenni, ezúttal egészen más körülmények között. Mivel a Mercedes-Benz arra törekszik, hogy 2030-ra teljesen elektromos meghajtásúvá váljon, ahol a piaci körülmények lehetővé teszik, fontos, hogy megmutassuk a világnak, mit lehet elérni a valóságban a csúcstechnológia, a csapatmunka és az elszántság kombinációjával."

A járművet ezen a hétvégén Silverstone-ból a Goodwood Festival of Speedre viszik, ahol remélhetőleg először láthatjuk majd élőben.

