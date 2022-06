M3 Touring, M4 CSL és egy új M2 a küszöbön. A 2022-es év továbbra is gazdag a BMW szupersportkocsikban, és ez nem is lehetne másképp, hiszen idén ünnepli az M divízió 50. évfordulóját.

A már bemutatott modellekhez csatlakozhat hamarosan egy igazi hab a tortán: egy modern 3.0 CSL, nagyon limitált példányszámban.

Az új BMW-t Frank Van Meel és Timo Resch (a BMW M vezérigazgatója és marketing alelnöke) a Goodwood Festival of Speeden jelentette be, ahol az M3 Touring debütált. A bajor vezetők elismerték, hogy a következő hónapokban egy újabb ünnepi modellt mutatnak be, de részleteket nem árultak el.

Az elmúlt hónapok során összegyűjtött információk szerint azonban ez várhatóan a 3.0 CSL lesz, az M4 CSL alapjaira épülő szuperautó, amely várhatóan az eredeti, 1970-es évekbeli autó valamiféle örököse lesz. Valószínű, hogy az új M ihletője a 2015-ben bemutatott koncepció, a 3.0 CSL Hommage.

A 3.0 CSL meglehetősen eltérő kialakítású lesz az M4 CSL-től, de a mechanika és a műszaki megoldások nagy része közös lesz. A BMW súlya várhatóan 1550 kg körül lesz, köszönhetően a szénszálas és kompozit anyagok bőséges adagjának, valamint a hátsó ülésektől "megfosztott" pilótafülkének és az egyszerűsített digitális műszerfalnak.

A 3,0 literes sorhatos motor teljesítménye 550-ről 600 lóerőre és 700 Nm-re nőhet, és kizárólag hátsókerék-hajtással és nyolcfokozatú automata sebességváltóval kombinálható. A teljesítmény még az M4 CSL-nél is izgalmasabb lehet: a 0-100 km/h-s sprint 3,5 másodperc alatti, a végsebesség pedig meghaladja a 300 km/h-t.

A BMW azonban rendkívül exkluzív lesz: mindössze 50 példányt terveznek belőle, 750 000 eurós, azaz kb. 290 millió forintos áron.

A Peugeot bemutatta a 408-ast, egy SUV-t, amelytől igen sokat várnak a jövőben. Itt gyűjtöttük össze, mit érdemes tudni róla.