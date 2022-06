A Subaru Impreza 22B igazi rally ikon, a Prodrive pedig bemutatta a P25-öt, amellyel a legenda előtt tiszteleg. Az ultraritka különkiadás élőben való debütálását ezen a héten ünnepelte a Goodwood Festival of Speeden, ahol a restomod a közönség nagy örömére felment a híres dombra. Az ismerős bőr alatt egy eredeti kétajtós WRX alváza lapul, de minden mást felújítottak.

A négyhengeres boxermotor remekül szól, és több mint 400 lóerőt és bőséges, 600 newtonméteres nyomatékot présel ki az 1200 kilogramm alatti autóból. A hegymászó pálya nyilvánvalóan túl rövid volt ahhoz, hogy a P25 teljes mértékben kiaknázza képességeit, de a Prodrive szerint a közúti WRC gép szuperautós szintű gyorsulást nyújt, mivel kevesebb mint három és fél másodperc alatt gyorsul 100 km/órás sebességre.

A karosszériaelemek többsége szénszálas kompozitból készült a súlycsökkentés érdekében, míg a motor egy hatfokozatú, félautomata sebességváltóhoz csatlakozik, amely a WRC-specifikus raliautókból származó indításvezérlő rendszerrel rendelkezik. Mondani sem kell, hogy a P25 összkerékhajtású, és számos csúcskategóriás extrával rendelkezik, a Garrett turbótól és a Bilstein lengéscsillapítóktól kezdve az AP Racing fékekig és az állítható aktív középső differenciálműig, amelyet elöl és hátul korlátozott csúszású differenciálművek egészítenek ki.

Frissítésként a Prodrive 25 autót alakít át egyenként 460 000 fontért (206 millió forintért), és ez még az Egyesült Királyságban érvényes ÁFA nélkül értendő. Az első kiszállítások a tervek szerint még az év vége előtt megkezdődnek. Azok, akik hajlandóak egy nem is olyan kis vagyont költeni a P25-re, hátsó üléspad nélkül is megrendelhetik az autót. Helyette a motorsport-specialista részleges biztonsági ketrecet szerelhet be.

