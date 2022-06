Az első Tesla-vásárlók már megkapták a vállalat texasi üzemében gyártott Model Y crossovereket. Ezek az autók némileg eltérnek a Kaliforniában gyártottaktól: karosszériájukat nagy, tömör panelekből hegesztik, az akkumulátor pedig a legújabb, 4680-as formátumú akkumulátorcsomagokból készül.

Valójában az ilyen akkumulátorok tömeggyártásának nehézségei vezettek ahhoz, hogy eddig nagyon kevés autó készült Texasban.

A Tesla hagyományosan nem hozza nyilvánosságra elektromos autóinak akkumulátor-kapacitását, és csak a hatótávolságra szorítkozik. A texasi összeszerelésű Model Y például az EPA módszertana szerint 279 mérföldet, azaz 449 kilométert tesz meg.

A Spoken Reviews YouTube-csatorna saját tesztet végzett a crossover töltésével, és megállapította, hogy az akkumulátor 67,5 kilowattórás teljesen feltöltve. Ennek ellenére a korábbi felhasználók 828 darab 4680-as cellát számláltak az akkumulátorban. Egyenként 98 wattóra kapacitással a teljes egység teljes kapacitása 81,4 kilowattóra.

Ez az eltérés annak tudható be, hogy a Tesla erőszakosan korlátozta az új akkumulátorok felhasználható kapacitását, mivel nem volt biztos a megbízhatóságukban és tartósságukban. Ez tipikus gyakorlat az autógyártó számára. Miután több adatot kapott, a vállalat hagyományosan "over the air" szoftverfrissítéseket végez majd a már eladott autókon, ami után több teljesítmény válik elérhetővé a felhasználók számára.

Ehhez képest az Y-modell kaliforniai gyártású, a "régi" 2170-es akkumulátorcellákat tartalmazó akkumulátora 82 kilowattóra teljes kapacitással rendelkezik. Ebből eleinte csak 75 kilowattórát használtak fel, de a gyártó később megemelte ezt az értéket.

A Tesla weboldalán keresztül még nem lehet megrendelni a Model Y texasi építésű modellt, közvetlenül a céggel kell felvenni a kapcsolatot. Egyes vásárlók szerint az ilyen crossoverek most kétezer dollárral drágábbak, mint a kaliforniaiak.

