A kínai Contemporary Amperex Technology Company Limited (röviden CATL), a világ legnagyobb EV akkumulátorgyártója most jelentett be egy technológiai áttörést, amely növeli az általa gyártott cellák energiasűrűségét. Az új akkumulátort Qilinnek nevezik, ami egy kínai könyvekből ismert legendás lény neve, és nemcsak nagyobb az energiasűrűsége, de gyorsabban is töltődik, és állításuk szerint biztonságosabb és hosszabb élettartamú.

Az energiasűrűséget most sikerült 255 Wh/kg-ra növelniük. A töltési idők is csökkentek, a CATL megjegyzi, hogy ezzel az új technológiával a töltés 10 százalékról 80 százalékra körülbelül 10 perc alatt lehetséges, vagy akár 5 perc alatt "forró indítással", ami feltételezésünk szerint az akkumulátor előzetes kondicionálását jelenti.

3 Fotó

A CATL számos nagy autógyártónak szállít akkumulátorokat, köztük a Volkswagen, a BMW, a Nio és természetesen a Tesla. Ahhoz azonban, hogy megőrizze globális vezető pozícióját, növelnie kell az innováció ütemét, mivel a rivális akkumulátorgyártók is jelentős előrelépéseket tesznek. A 2022-es év eddigi első negyedéves eredményei 24 százalékkal maradtak el a 2021-es évtől, így sok múlik az új Qilin akkumulátoron.

A vállalat azt állítja, hogy ezzel az új akkumulátortechnológiával 1000 km hatótávolságot tud majd biztosítani az elektromos járműveknek egy töltéssel, ami 13 százalékkal több, mint a Tesla új 4680-as cellái, amelyeket most kezdtek el használni az új texasi Gigafactoryban gyártott Model Y-ban.

Érdemes megjegyezni, hogy a CATL riválisa, a BYD azt mondja, hogy hamarosan elkezdi szállítani a Teslának az akkumulátorokat, ami valószínűleg tovább veszélyezteti a CATL és az amerikai gyártó közötti beszállítói szerződés jövőjét. A BYD 2020-ban bemutatott lítium-vas-foszfát (LPF) akkumulátora állítólag lényegesen biztonságosabb, mint más alternatív vegyületek.

A CATL azt mondja, hogy a CTP 3.0 néven is ismert Qilin akkumulátort várhatóan valamikor jövőre dobja piacra.

