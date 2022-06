Az esetek túlnyomó többségében egy autó új generációja ténylegesen felváltja a régit. Néha-néha előfordul egy-egy kivétel. A Niro az egyik ilyen, hiszen a 2016-ban bemutatott eredeti modell annak ellenére is megmarad, hogy a Kia nemrég dobta piacra utódját. A Niro Plus névre keresztelt crossover nemcsak a frissített vállalati logót kapta meg, hanem egy kisebb méretbeli változást is, mivel megnyúlt és valamivel magasabb tetővel érkezik.

A Kia Niro Plus április végén mutatkozott be, amikor a Kia célzottan taxisoknak, valamint fuvarmegosztó szolgáltatásokra szánt járműnek nevezte. Érdekes módon most megtudtuk, hogy létezik egy lakókocsi változat is, amelyet szintén 10 milliméterrel megnyújtottak, míg a magassága 80 mm-rel nőtt. Következésképpen a hátul ülő utasok számára most egy kicsivel több fej- és lábtér áll rendelkezésre.

36 Fotó

Az Asian Petrolhead jó emberei némi időt töltöttek a hiánypótló járművel, amely mostantól kapaszkodót is kapott a B-oszlopon, és a biztonság érdekében a hátsó ajtópanelekbe épített piros fényvisszaverővel is rendelkezik. A kempingfelszerelések tartozékként kaphatók, és a légmatractól és asztaltól kezdve a székig és a tárolótáskáig terjednek. Opcionálisan a plusz méretű Niro hátsó ajtóvédővel és levehető asztallal is felszerelhető. Különböző tárolóhálók és egy háztartási konnektor erősítik a crossover szabadtéri jellegét.

Bár a videóban a tisztán elektromos modell látható, a Kia a Niro Plus-t plug-in hibridként is árulja. Bár az apró lakókocsit vásárlók nem igazán törődnek a 0-100 km/órás időkkel, láthatjuk, hogy az EV tisztességes 6,9 másodperc alatt teljesítette a sprintet. Mivel nem sokkal nagyobb, mint a hagyományos első generációs modell, a volán mögött nem is érezni akkora különbséget.

Végeredményben a Niro Plus egy becsületes autó, amit nem bánnánk, ha a hazai piacon kívül is láthatnánk, mint az újabb és puccosabb modell megfizethetőbb alternatíváját.

A Peugeot bemutatta a 408-ast, egy SUV-t, amelytől igen sokat várnak a jövőben. Itt gyűjtöttük össze, mit érdemes tudni róla.