A Honda hamarosan bemutatja a vadonatúj CR-V-t, és a gyártó lassan már az első teaserekkel is szolgál a felfrissített SUV-ról. Egy új kép most a belső teret mutatja be. És elég ismerősnek tűnik. A Honda szerint 2022. július 12-én tudhatunk meg további részleteket az új modellről.

A magányos fotó kiváló betekintést nyújt a CR-V új pilótafülkéjébe, de aki ismeri az új Civicet (jobbra), nem fog meglepődni a dizájnon. A két belső tér nagyon hasonló, de vannak köztük különbségek. A CR-V (balra) ugyanilyen elrendezésű, a műszerfal fölött a szellőzőnyílásokat takaró infotainment képernyővel.

A középkonzolban is vannak különbségek. A váltókar most másképp van elhelyezve, és mellette egy gombsor található. A Civic középkonzoljáról eltűntek a pohártartók, és a CR-V teaser fotóján valószínűleg a kartámasz előtt, nem látható helyen vannak. További különbségek közé tartozik a nagyobb szellőzőnyílásokkal ellátott, átdolgozott műszerfal és az áttervezett ajtópanelek.

Bár a CR-V belseje alapvetően nem különbözik a Civictől, jelentős előrelépés az előző generációs CR-V-hez képest. Az új SUV-modell külső dizájnja is jelentősen megváltozik, így elődjénél valamivel érettebb és kifinomultabb megjelenést kap.

A hajtáslánc részletei még nem ismertek, de azt tudjuk, hogy a vállalat a benzinmotor mellett egy hibrid változat bevezetését is tervezi. A Civic hajtáslánca valószínűleg ugyanaz lesz, mint az új CR-V-é, de számítunk néhány változtatásra. A múlt hónapban a Honda bemutatta a Civic e:HEV Hybridet, amely 184 lóerős.

A Honda még a nyár folyamán piacra dobja az új CR-V-t, de a vállalat még nem közölt hivatalos dátumot. Arra számítunk, hogy a Honda egyszerre fogja piacra dobni a hibrid és a benzines modellt.

