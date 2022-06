Mansory nagyon szerelmes a Mercedesbe. A tuner legújabb projektjéhez a Mercedes-Maybach GLS-t választotta, amely, ahogy az alábbi képeken is látható, enyhén szólva is megkérdőjelezhető változtatásokat kapott. A német SUV két új turbónak és egy módosított kipufogórendszernek köszönhetően teljesítménynövekedést is kapott.

Összességében ez a Mercedes-Maybach GLS teljesítménye eléri a 820 lóerőt és a 980 Nm nyomatékot. Ez egy luxus SUV-tól óriási, különösen, hogy most már 300 km/órás végsebesség elérésére is képes. Álló helyzetből 4,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, ami nem rossz egy ilyen méretű és súlyú járműtől.

19 Fotó

Ahogy a cikk elején említettük, ez a szokatlan GLS részesül néhány esztétikai változtatásban. A Mansory összes kiegészítője karbonból készült, kezdve az első lökhárítóval, amely most már egy bajuszt is kapott. Emellett mindkét oldalról látható, karbonból készült oldalszoknyákat is felraktak rá. Hátul a lökhárító is eltér a szériamodelltől. Ismétlem, a teljes alsó rész karbonból készült.

A 24"-os kerekek mellett a Mansory karbon tükörsapkákat is adott a recepthez. A kalandvágyóbb vásárlók választhatnak ágtörőt is, amely ütközés esetén megvédi az autó elejét és hátulját. Így van, ütközés esetén ezek az elsők, akik kiteszik magukat, de rengeteg szén van rajtuk. És önök is tudják, hogy egy karbon alkatrész nagyon drága.

A pilótafülkében a bőrborításon és a bőrből és karbonból készült kormánykeréken kívül a Mansory a vásárlók minden szeszélyét képes teljesíteni, feltéve persze, hogy megfizetik az árát.

