2020 elején az akkor még fiatal Polestar bejelentette terveit és szándékait, miszerint a Porsche Taycan közvetlen riválisát fejleszti. Hogyan is tette ezt? Nos, a Precept Concept bemutatásával.

Most, 2022-ben az immár 100%-ig elektromos márka újra az aszfaltra tette régóta várt nagyteljesítményű GT-jét, az új Polestar 5-öt. És tette ezt a Goodwood Festival of Speed-en, ami mindig szándéknyilatkozatnak számít. Egy álcázott modellel és a meghatározó látványelemek nélkül érkezett Nagy-Britanniába a kocsi.

20 Fotó

Mindenesetre ez több mint elég ahhoz, hogy képet kapjunk arról, hogyan fog kinézni a modell, amit bizonyos mértékig már az autóról kiszivárgott szabadalmi képek alapján is felfedezhettünk. Mindenesetre feltűnő, hogy a hátsó ablak is álcázott.

Ezt azért is tartjuk különösnek, mert mind a fent említett prototípuson, mind a szabadalmi képeken látható autón hiányzott a hátsó ablak. Túl korai lenne megmondani, hogy a végleges Polestar 5 is nélkülözni fogja-e azt, és a sofőrnek kizárólag a kamerára kell hagyatkoznia, de ez is megtörténhet.

A másik fontos szempont, hogy bár a Polestar 5 még fejlesztés alatt áll, a vállalat már bejelentette, hogy lesz egy hatótávnövelő változat, amely erős kétmotoros konfigurációval rendelkezik majd. A mérnökök 884 lóerős teljesítményt és 900 Nm csúcsnyomatékot terveznek. Bármilyen mércével mérve látványos számok.

Azt is megerősítik, hogy a Polestar 5 a 800 V-os elektromos architektúrát fogja élvezni, és egy grand túraautó kifinomultságát egy sportautó teljesítményével fogja ötvözni. Természetesen a súly is gondot fog jelenteni, mivel ez egy nagy autó, két villanymotorral és 103 kWh kapacitású akkumulátorral.

A Polestar 5 hivatalosan 2023 végén mutatkozik be, a Precept koncepcióautóra jellemző elemek helyett hagyományos hátsó ajtókkal, kisebb kerekekkel és oldalsó tükrökkel.

Ez az elektromos sportautó csatlakozik a Polestar 3-hoz és 4-hez, amelyek SUV formátumot vesznek fel, hogy versenyezzenek az elektromos Porsche Macannal és az Audi Q6 E-Tronnal, hogy csak néhány példát említsünk.

