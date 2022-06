A McLaren már 2015 decemberében befejezte a P1 gyártását, mégis itt vagyunk, közel hét évvel később, és egy új változatról szóló hírekkel jelentkezünk. Igaz, ez nem egyenesen Wokingból, hanem a Lanzantétól érkezik. A P1 Spider megalkotásakor azonban a brit mérnöki cég Paul Howse-zal dolgozott együtt. Ha a neve nem csengne ismerősen, Howse közvetlenül részt vett a Szentháromság három tagjának egyikének megtervezésében.

A nyitott tetejű változat nem jelenti a P1 gyártásának bővítését, hiszen a Spider lényegében egy meglévő autóra épülő átalakítás. Mindössze öt darabot alakítanak át valaha, kiegészítve az újonnan kifejlesztett légbeömlőket magába foglaló szénszálas fenékrészekkel. Ezekre azért volt szükség, mert az eredeti hiperautónak volt tetőnyílása, ami nyilvánvalóan már nincs.

2 Fotó

Az üveg tetőpanelek is eltűntek, de a Lanzante egy levehető tetőt is tervezett, ha a P1 Spider tulajdonosa esőben is szeretné vezetni az autót. Az első szárnyakat, az ajtókat és a motorburkolatot mind diszkréten módosították, hogy a lehető legjobban megőrizzék az eredeti áramló vonalait. Azok az aero-optimalizált hátsó részek , amelyeket már említettünk, közvetlenül a turbófeltöltő-párba vezetik a levegőt. Az alváz alsó részét úgy módosították, hogy megőrizzék a szériaautó szerkezeti merevségét.

A Lanzante a belső teret is frissítette, az üléseket más bőrrel kárpitozta újra. Van egy SuperFabric nevű anyag is benne, amely most, hogy az utastér ki van téve az időjárás viszontagságainak és az UV sugárzásnak, ellenállóbb. Szaténszálas szénszálas betétek és fényes fekete kapcsolószerkezetek egészítik ki a finomításokat.

A 2022-es Goodwood Festival of Speed első napján bemutatott McLaren P1 Spider megtartja az eredeti autó hatékony hibrid beállítását. Ez 903 lóerőre és 900 newtonméteres nyomatékra képes. Teljesítményadatokat nem hoztak nyilvánosságra, de emlékeztetünk, hogy a kupé 2,8 másodperc alatt tette meg a 0-ról 100 km/órás sebességet, 6,8 másodperc alatt gyorsult 0-ról 200 km/órás sebességre, és a csúcssebessége 350 km/óra volt.

A Lanzante azt mondja, hogy még az év vége előtt leszállítja az első droptop P1-et.

