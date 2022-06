Megérkezett a Bentley kupé- és kabriómodelljének új zászlóshajó változata, a Continental GT Mulliner W12. Első nyilvános bemutatójára ezen a hétvégén kerül sor a Goodwood Festival of Speed-en.

Az új modell receptje egyszerű. A tavalyelőtt megjelent, de eddig csak V8-assal közlekedő modell luxuskivitelét a Continental GT Speed erősebb változatára ültették át. A kétajtós hatliteres W12-es 659 lóerővel és 900 Nm-rel rendelkezik, az újrakonfigurált nyolcfokozatú automata váltóval, adaptív háromkamrás légrugózással, aktív stabilizátorokkal, teljesen szabályozott futóművel, elektronikusan vezérelt hátsó sperrdiffivel. Az első százra gyorsulás 3,6 másodpercig tart, a végsebesség 335 km/h (a kabrió 0,1 másodperccel lassabb).

12 Fotó

A Mulliner az autóra felrakta a gyémántmintázatú "mátrix" hűtőrácsot, egyedi 22 colos kerekeket önbeálló középső betétekkel (a B betű rajtuk mindig függőleges helyzetben van), Mulliner felirattal ellátott sárvédő-nyílásokat, megvilágított küszöböket és tükörházakat integrált világítással.

Nyolc háromszínű belső felszereltségi szint áll rendelkezésre, és a kifinomult Diamond varrás (Mulliner Driving Specification) alapfelszereltség.

A Continental GT Mulliner W12 mellett a Bentley az S-modellek új sorozatát is elviszi Goodwoodba. Részt vesznek a híres Blower Car Zero - a háború előtti modell első prototípusának modern kori másolatának - kiállításán is.

