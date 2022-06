Bár az XM az első kifejezetten M autó az ikonikus M1 óta, legyünk brutálisan őszinték és valljuk be, aligha lesz annak az utódja. A kettőben gyakorlatilag semmi közös nincs, hiszen az egyik egy nagy és nehéz SUV, míg a másik egy alacsonyan ülő, könnyű kupé volt középre szerelt motorral. A BMW egy ideje már utalt egy modern M1-re a Vision M Next koncepcióval, de végül úgy döntött, hogy nem állítja sorozatgyártásba a plug-in hibrid sportautót.

Az év vége előtt érkező XM a tavalyi névadó koncepció kiköpött mása lesz, jóban-rosszban. Kémeink egy prototípust kaptak lencsevégre, amely az összes végleges karosszériaelemmel a helyén a Nürburgringen és környékén végzi a végső teszteket. Teljesen masszívan néz ki, és már most megosztó, mivel a részben szabadon hagyott osztott fényszórók egy kiemelkedő veserácsot szegélyeznek. Az egymásra helyezett trapéz alakú kipufogóvégek és a karcsú hátsó lámpák lehetővé teszik, hogy az XM kiemelkedjen a BMW SUV-k jelenlegi terméséből.

34 Fotó

Mintegy 2700 kilogrammos súlyával ez lesz a legnehezebb jármű, amelyet a bajor márka valaha is gyártott. Igen, még a nemrég bemutatott i7 xDrive60 elektromos szedánnál is többet fog nyomni. A 23 colos kerekekkel és a 2,21 méter szélességgel az XM minden bizonnyal impozánsan fog kinézni. A nagy és terjedelmes SUV a BMW M plug-in hibrid technológiájának bevezetője lesz, amely a következő generációs M5-be 2024-ben csordogál majd be.

A bevezetéskor az XM az új 4,4 literes V8-as ikerturbós motort egy villanymotorral kombinálja majd, így összteljesítménye 644 lóerő lesz. 2023-ban egy erősebb konfiguráció 750 lóerő körüli teljesítményt pakol majd, hogy megfeleljen a tavalyi Concept XM-nek. Emlékeztetünk, hogy a showcar elképesztő 1000 Nm nyomatékot ígért.

A pénzéért cserébe az XM hátsókerék-kormányzást (akár 2,5 fokban), tesztciklustól függően 48-80 km-es elektromos hatótávolságot, valamint 48 voltos elektromos architektúrával ellátott aktív kipörgésgátlókat kap. A V8-as motor a mild-hibrid S68-as egység, és egy újonnan kifejlesztett nyolcfokozatú ZF automata váltóval működik együtt. Amit a sorozatgyártású változat nem kap meg, az a Concept XM díszes utastere lesz, mivel a belső tér közelebb áll majd ahhoz, amit a jelenlegi csúcskategóriás BMW-kben találunk.

Mennyibe fog kerülni? Az alap XM becslések szerint 50 millió forint körüli ártól fog indulni, az erősebb változat pedig erre tehet rá még egy tízest.

A Mercedes megüzente kereskedéseinek, pontosan mely C- és E-osztályt fogja váltani az érkező CLE. A részletekről itt írtunk.